Viele Spitalsbetten, aber wenig Steuereinnahmen

Mitten im Herzen der Marktgemeinde Schwarzach im Pongau ist der größte Betrieb des gesamten Bezirks kaum zu übersehen: Das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum ist mit seinen mehr als 500 Betten und rund 1500 Mitarbeitern nicht aus dem Ort wegzudenken. Gerade jetzt im Winter ist im Krankenhaus Hochbetrieb. Hubschrauber und Rettungswagen bringen Verletzte von den Skipisten praktisch im Minutentakt in die Notaufnahme.