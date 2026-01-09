Dem Land gehen die Pflegekräfte aus

FPÖ-Soziallandesrat Wolfgang Fürweger wollte zu den Zahlen nicht Stellung nehmen. Es handle sich um ein Arbeitspapier, das erst fertiggestellt werde. AK-Präsident und SPÖ-Chef Peter Eder sagt: „Diese Zahlen sind alarmierend. Sie bestätigen, dass die aktuelle Lücke nicht zu füllen ist. Die Belastung wird noch mehr. Es zeigt sich: Bei der Pflege zu sparen, ist das falscheste, was man machen kann.“ Die neuesten Zahlen werden sicher auch bei der Klausur der Landesregierung heute und morgen in Anthering Thema sein.