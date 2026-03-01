Drei Wochen geprägt von Training, Essen und Schlaf

„Man hat nicht viel Zeit in den drei Wochen was anderes zu tun, als zu trainieren, zu essen oder zu schlafen.“ Das berichtet Triathlet Lukas Pertl von seinem Trainingslager in Namibia. Bei rund 30 Grad und auf 2300 Metern über dem Meeresspiegel hat sich der Gasteiner auf eine der wichtigsten Saison für ihn vorbereitet. Denn Mitte Mai beginnt bereits die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Los Angeles, wo Pertl unbedingt dabei sein will. „Das ist das große Ziel für die nächsten zwei Jahre. Dem werde ich mich voll und ganz widmen“, erzählt der 30-Jährige, für den L.A. aufgrund des Alters auch die letzte Chance für die fünf Ringe sein wird.