Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lukas Pertl

Drei Wochen geprägt von Training, Essen und Schlaf

Salzburg
01.03.2026 12:00
Lukas Pertl legte eine beachtliche Kilometeranzahl zurück.
Lukas Pertl legte eine beachtliche Kilometeranzahl zurück.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Für die Triathlon-Asse ist das Jahr 2026 bereits ein sehr wichtiges. Denn im Mai beginnt die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Dort will Lukas Pertl unbedingt hin, weswegen er sich im Trainingslager in Namibia ordentlich quälte.

0 Kommentare

„Man hat nicht viel Zeit in den drei Wochen was anderes zu tun, als zu trainieren, zu essen oder zu schlafen.“ Das berichtet Triathlet Lukas Pertl von seinem Trainingslager in Namibia. Bei rund 30 Grad und auf 2300 Metern über dem Meeresspiegel hat sich der Gasteiner auf eine der wichtigsten Saison für ihn vorbereitet. Denn Mitte Mai beginnt bereits die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Los Angeles, wo Pertl unbedingt dabei sein will. „Das ist das große Ziel für die nächsten zwei Jahre. Dem werde ich mich voll und ganz widmen“, erzählt der 30-Jährige, für den L.A. aufgrund des Alters auch die letzte Chance für die fünf Ringe sein wird.

(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)

Training mit den Schweizern
Seine aktuelle Form stimmt ihn zuversichtlich. Mit Trainer Peter Leo habe er bis jetzt „super Arbeit“ geleistet. Auch in Windhoek konnte er ordentlich schuften. Mit Österreichs aktuell bestem Athleten Tjebbe Kaindl (Weltranglistenplatz 37) und dem Schweizer Nationalteam sorgte Pertl (77. Rang in der Wertung) für einen Trainingsfortschritt. In den drei Wochen legte der Pongauer insgesamt 1680 Kilometer zurück, also Laufen, Schwimmen und Radfahren zusammengerechnet. Das ist ungefähr so viel, wie wenn man von Salzburg mit dem Auto nach Barcelona fährt.

Lesen Sie auch:
Andre Walkner.
Freeski-Talente
Salzburger Duo auf der Jagd nach WM-Medaillen
25.02.2026
Offen für Neues
Vom Serienmeister aufs Abstellgleis
25.02.2026
Direkt nach Olympia
Erster Saisonsieg für heimisches Rodeltalent
27.02.2026

Ob sich das alles ausgezahlt hat, zeigt sich bereits in zwei Wochen beim Weltcup auf Lanzarote. Ende März soll es bereits mit einem Wettkampf in der World Championship Series, der höchsten Liga im Triathlonsport, in Abu Dhabi weitergehen, gefolgt von Kontinentalcups in China und Italien. Für die wichtigen Punkte im Kampf für die Olympiaquali wird Pertl wieder um die ganze Welt reisen. Grob geplant sind Rio de Janeiro (Bra), Edmonton (Kan), Hamburg (D), Paraguay oder auch Hongkong.

Da hilft es auch extrem, mit Frau Lea jemanden daheim zu haben, der ihm den Rücken freihält. „Ich habe den hundertprozentigen Rückhalt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Team, das hinter Lukas Pertl als Triathleten steht“, weiß der einmalige Familienvater, der hofft, dass Tochter Ella ihn irgendwann auch zu seinen Wettkämpfen begleitet. Womöglich schon in zwei Jahren nach Los Angeles . . .

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
01.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
410.058 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
96.548 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
96.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5254 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1582 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
1520 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf