Kein Gradmesser für Bulls zum Grunddurchgangs-Ende

Ein echter Gradmesser dürfte es für die Eisbullen nicht werden, wenn heute (17.30) die Haie aus Innsbruck zum Abschluss des Grunddurchgangs der ICE Hockey League ihre Zelte an der Salzach aufschlagen.
Die Tiroler spulten zum zweiten Mal in Folge eine desaströse Saison auf das Eis. Mit 28 Zählern stehen sie abgeschlagen am Tabellenende. Zum Vergleich: Die rangelften Ungarn von Ferencváros haben doppelt so viele Punkte im Sack wie die Haie!
Innsbruck wird alles probieren, sich mit einem guten Spiel aus der Saison zu verabschieden.
Eisbullen-Stürmer Mario Huber über den HC Innsbruck
Dennoch warnt Stürmer Mario Huber vor seinem Heimatverein. „Innsbruck wird alles probieren, sich mit einem guten Spiel aus der Saison zu verabschieden. Aber wir sind gut eingestellt und wollen ihnen unser Spiel aufzwingen“, so der Tiroler, der seit Freitagabend bereits weiß, dass er und seine Teamkollegen den dritten Platz bereits fix in der Tasche haben.
Umso besser, kann man sich somit beim Serienmeister schon voll und ganz auf die anstehenden Play-offs konzentrieren. „Wir wollen die letzten zwei Wochen nutzen, noch ein paar Sachen umzusetzen und unser Spiel perfektionieren“, sagte der 29-Jährige.
Salzburgs Viertelfinal-Gegner noch offen
Auf wen die Bulls dann im Viertelfinale treffen, entscheidet sich in der kommenden Woche. Dann stehen in der Liga die Pre-Play-offs an. Um das letzte Ticket dafür buhlen heute die zwei Teams aus Ungarn und das ausgerechnet im Derby, wenn Fehervar auf Ferencváros trifft.
