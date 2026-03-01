Kein Gradmesser für Bulls zum Grunddurchgangs-Ende

Dennoch warnt Stürmer Mario Huber vor seinem Heimatverein. „Innsbruck wird alles probieren, sich mit einem guten Spiel aus der Saison zu verabschieden. Aber wir sind gut eingestellt und wollen ihnen unser Spiel aufzwingen“, so der Tiroler, der seit Freitagabend bereits weiß, dass er und seine Teamkollegen den dritten Platz bereits fix in der Tasche haben.