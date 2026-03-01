Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlusslicht kommt

Kein Gradmesser für Bulls zum Grunddurchgangs-Ende

Salzburg
01.03.2026 10:00
Mario Huber (li.) und die Eisbullen müssen zum Grunddurchgangs-Kehraus gegen Innsbruck ran.
Mario Huber (li.) und die Eisbullen müssen zum Grunddurchgangs-Kehraus gegen Innsbruck ran.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Ein echter Gradmesser dürfte es für die Eisbullen nicht werden, wenn heute (17.30) die Haie aus Innsbruck zum Abschluss des Grunddurchgangs der ICE Hockey League ihre Zelte an der Salzach aufschlagen.

0 Kommentare

Die Tiroler spulten zum zweiten Mal in Folge eine desaströse Saison auf das Eis. Mit 28 Zählern stehen sie abgeschlagen am Tabellenende. Zum Vergleich: Die rangelften Ungarn von Ferencváros haben doppelt so viele Punkte im Sack wie die Haie!

Zitat Icon

Innsbruck wird alles probieren, sich mit einem guten Spiel aus der Saison zu verabschieden.

Eisbullen-Stürmer Mario Huber über den HC Innsbruck

Dennoch warnt Stürmer Mario Huber vor seinem Heimatverein. „Innsbruck wird alles probieren, sich mit einem guten Spiel aus der Saison zu verabschieden. Aber wir sind gut eingestellt und wollen ihnen unser Spiel aufzwingen“, so der Tiroler, der seit Freitagabend bereits weiß, dass er und seine Teamkollegen den dritten Platz bereits fix in der Tasche haben.

Lesen Sie auch:
Duelle mit europäischen Topteams sind kommende Saison für Schneider (M.) und die Bulls noch ...
Kampf um CHL-Ticket
Für Pole Position steht nur mehr Innsbruck im Weg
27.02.2026

Umso besser, kann man sich somit beim Serienmeister schon voll und ganz auf die anstehenden Play-offs konzentrieren. „Wir wollen die letzten zwei Wochen nutzen, noch ein paar Sachen umzusetzen und unser Spiel perfektionieren“, sagte der 29-Jährige.

Salzburgs Viertelfinal-Gegner noch offen
Auf wen die Bulls dann im Viertelfinale treffen, entscheidet sich in der kommenden Woche. Dann stehen in der Liga die Pre-Play-offs an. Um das letzte Ticket dafür buhlen heute die zwei Teams aus Ungarn und das ausgerechnet im Derby, wenn Fehervar auf Ferencváros trifft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
01.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
407.400 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
95.030 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
94.391 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5238 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1581 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1127 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf