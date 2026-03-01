Wanderin stürzte auf vereistem Weg meterweit ab

In Mauterndorf in Salzburg ging Samstagabend ein Hilferuf ein: Eine Wandergruppe kam auf einem vereisten Weg in Not. Eine Frau stürzte dabei rund 20 Meter weit ab. Bergrettung, Rotes Kreuz und Feuerwehr rückten aus.
Die aus Deutschland stammende Frau war mit sieben Erwachsenen und einem dreijährigen Kind im Bereich der Talstation der Grosseckbahn auf einem Weg Richtung Ski-Alm unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Sie rutschte am Eis aus und stürzte rund 20 Meter weit übers steile Gelände.
Die Einsatzkräfte der Bergrettung sicherten sie mit einem Seil und zogen die Verunfallte mittels Mannschaftsflaschenzug zurück auf den Weg. Einsatzleiter Markus Wieland: „Die Gruppe hat das Richtige gemacht: Einen Notruf abgesetzt und gewartet, bis die Einsatzkräfte eintreffen.“
Auch die örtlichen Florianis kamen kurz vor ihrer Ortsfeuerwehrratssitzung hinzu. Sie unterstützten die Bergrettung und das Rote Kreuz, leuchteten die Unfallstelle aus und streuten Splitt sowie Tausalz auf den Weg.
Die 33-jährige Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vom Roten Kreuz ins Tamsweger Spital gebracht.
