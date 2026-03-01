Karriereende: „Ich brenne nicht mehr so dafür“

Reim war das Aushängeschild

Sein Abschied vom aktiven Sport ist aber keiner aus dem Rudersport im Allgemeinen. „Ich bin gerade dabei mit Personen aus Salzburg Möglichkeiten für meine Tätigkeit zu kreeiren. Ich möchte meine Erfahrungen und das Wissen weitergeben.“ Davon hat er einiges. Denn in den vergangenen Jahren war er das einzige Aushängeschild, das Salzburg in dieser Sportart hatte. Davor war Ralph Kreibich (2007 Europameister im Einer) der letzte starke Ruderer aus dem Bundesland. Jetzt wird es Zeit, in die Fußstapfen von Reim zu treten. Durch das noch sehr junge Küstenrudern hat sich eine neue Sportart entwickelt, in der mit Nikolas Roidmayer (Junioren-Europameister im Doppelzweier) und Tabea Minichmayr (2024 Europameisterin im Einer) zwei vielversprechende Athleten auf dem Weg zu Olympia sind.