Schneeschuhwanderer von Lawine verschüttet

Zunächst war unklar, ob und wie viele Personen von der Lawinen erfasst worden waren. Vor Ort konnten die Bergretter relativ schnell feststellen, dass fünf Schneeschuhwanderer betroffen waren. Drei der Schneeschuhwanderer hatten bei der Querung der steilen Nordwestseite unterhalb des Windschartenkopfes die Lawine selbst ausgelöst. Sie waren von der Lawine bis zu einer Kante, an der der Hang steil abfällt, mitgerissen worden.

Drei Wanderer blieben unverletzt

Alle drei Wanderer konnten sich selbst aus der Lawine befreien, zwei von Ihnen blieben unverletzt. Eine Person wurde leicht verletzt und per Rettungshubschrauber in das Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall geflogen.