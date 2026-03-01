Vorteilswelt
Ohne LVS-Gerät

Schneeschuhwanderer von Lawine verschüttet

Salzburg
01.03.2026 12:39
Per Rettungshubschrauber kamen die Retter ins Lawinengebiet (Symbolbild).
Per Rettungshubschrauber kamen die Retter ins Lawinengebiet (Symbolbild).(Bild: Wolfgang Zwanzger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im grenznahen Bayern ging unterhalb des Windschartenkopfes in den Berchtesgadener Alpen am Samstagvormittag eine Lawine hinab. Die Bergwacht Berchtesgaden wurde alarmiert und per Hubschrauber eingeflogen.

Zunächst war unklar, ob und wie viele Personen von der Lawinen erfasst worden waren. Vor Ort konnten die Bergretter relativ schnell feststellen, dass fünf Schneeschuhwanderer betroffen waren. Drei der Schneeschuhwanderer hatten bei der Querung der steilen Nordwestseite unterhalb des Windschartenkopfes die Lawine selbst ausgelöst. Sie waren von der Lawine bis zu einer Kante, an der der Hang steil abfällt, mitgerissen worden. 

Drei Wanderer blieben unverletzt
Alle drei Wanderer konnten sich selbst aus der Lawine befreien, zwei von Ihnen blieben unverletzt. Eine Person wurde leicht verletzt und per Rettungshubschrauber in das Kreiskrankenhaus Bad Reichenhall geflogen.

Obwohl die Wanderer mitgeteilt hatten, dass sie zur Unfallzeit alleine unterwegs waren, untersuchten die Bergretter mit Lawinenverschüttetensuchgerät, Recco-Sonde und Lawinenspürhunden mehrfach das Hanggebiet. Es konnten keine weiteren verschütteten Personen festgestellt werden.

Glück im Unglück
Die Schneeschuhwanderer hatten laut Bergwacht unglaubliches Glück, denn sie waren allesamt ohne alpine Erfahrung im winterlichen Gebirge unterwegs und auch nicht mit LVS-Geräten, bzw. Schutzausrüstung ausgestattet.

Salzburg
01.03.2026 12:39
Salzburg

