Neuer Schlossbesitzer denkt schon an Weiterverkauf

Ein Tiroler Transportunternehmer hat Schloss Grubhof in St. Martin bei Lofer in Salzburg gekauft. Im Internet wälzt er große Pläne, die aber wohl Träumerei bleiben. Was er genau vorhat, will er nicht verraten. Ein Verkauf sei aber wohl das Wahrscheinlichste.
Wegen einer riesigen Party zum Jahreswechsel ist es nach langer Zeit wieder laut um das Schloss Grubhof geworden. Hubschrauberflüge, Bergbahn-Nachtfahrten und ein Shuttledienst bis nach München – das alles sollte beim Silvesterfest des neuen Eigentümers des Anwesens in St. Martin bei Lofer aufwarten. Gekommen ist es anders. Genehmigungen und Verträge fehlten, die Bergbahn etwa wusste lange gar nicht von dem Vorhaben Bescheid. Die Party musste letztendlich im viel kleineren Rahmen über die Bühne gehen.
