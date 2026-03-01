Vorteilswelt
Schloss Grubhof

Neuer Schlossbesitzer denkt schon an Weiterverkauf

Salzburg
01.03.2026 11:30
Das Schloss Grubhof hat seit Ende 2025 neue Eigentümer. Ein Tiroler hat mit einem Kompagnon das Anwesen gekauft.
Das Schloss Grubhof hat seit Ende 2025 neue Eigentümer. Ein Tiroler hat mit einem Kompagnon das Anwesen gekauft.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Ein Tiroler Transportunternehmer hat Schloss Grubhof in St. Martin bei Lofer in Salzburg gekauft. Im Internet wälzt er große Pläne, die aber wohl Träumerei bleiben. Was er genau vorhat, will er nicht verraten. Ein Verkauf sei aber wohl das Wahrscheinlichste.

0 Kommentare

Wegen einer riesigen Party zum Jahreswechsel ist es nach langer Zeit wieder laut um das Schloss Grubhof geworden. Hubschrauberflüge, Bergbahn-Nachtfahrten und ein Shuttledienst bis nach München – das alles sollte beim Silvesterfest des neuen Eigentümers des Anwesens in St. Martin bei Lofer aufwarten. Gekommen ist es anders. Genehmigungen und Verträge fehlten, die Bergbahn etwa wusste lange gar nicht von dem Vorhaben Bescheid. Die Party musste letztendlich im viel kleineren Rahmen über die Bühne gehen.

Salzburg
01.03.2026 11:30
