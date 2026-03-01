Eisbullen holen Pflichtsieg gegen Schlusslicht

Haie nur kurz bissig

Das zwischenzeitliche Verkürzen auf 3:1 der Haie war am Ende nur mehr Ergebniskosmetik. Kapitän Thomas Raffl besorgte den hochverdienten 4:1-Endstand ins leere Tor. „Es war nicht leicht für das Team, weil es in der Tabelle um nichts mehr ging. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Jungs haben das vor den Play-offs nocheinmal richtig gut gemacht“, äußerte sich Viveiros nach dem Sieg. Der rein sportlich gar nicht mehr so wichtig war, stand der fixe dritte Tabellenplatz schon vor Spielbeginn fest.