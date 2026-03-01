Lisa Eder gewinnt zweites Springen in Hinzenbach

Während Eder schon im ersten Sprung mit 88,5 m den Grundstein für den Sieg legte, stürzte Prevc dort für ihre Verhältnisse als Zehnte (80,5) förmlich ab. Im zweiten Akt spielte die Slowenin zwar wieder ihre Klasse aus, konnte Eder und Ström aber nicht mehr abfangen. In der Gesamtwertung baute Prevc ihren Vorsprung auf die erste Verfolgerin Nozomi Maruyama aus Japan auf 602 Punkte aus. Eder fehlen auf die zuletzt schwächelnde Maruyama als Dritter 181 Punkte, sie darf vor den verbleibenden sieben Bewerben noch mit dem zweiten Gesamtrang spekulieren.