Erster Heimsieg

Lisa Eder gewinnt zweites Springen in Hinzenbach

Ski Nordisch
01.03.2026 16:46
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünf Wochen nach ihrem Premieren-Triumph in Zao (Japan) hat Skispringerin Lisa Eder auf heimischem Terrain ihren zweiten Weltcupsieg geholt, den ersten in Österreich. 

0 Kommentare

Am Sonntag ließ die 24-jährige Salzburgerin auf der Normalschanze in Hinzenbach die Konkurrenz souverän hinter sich und gewann klar vor der Norwegerin Anna Odine Ström (-11,3 Pkt.). Weltcup-Dominatorin Nika Prevc, die tags zuvor Eder das Nachsehen gegeben hatte, kam nach einem verpatzten ersten Sprung über Rang drei nicht hinaus (-16,8).

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Während Eder schon im ersten Sprung mit 88,5 m den Grundstein für den Sieg legte, stürzte Prevc dort für ihre Verhältnisse als Zehnte (80,5) förmlich ab. Im zweiten Akt spielte die Slowenin zwar wieder ihre Klasse aus, konnte Eder und Ström aber nicht mehr abfangen. In der Gesamtwertung baute Prevc ihren Vorsprung auf die erste Verfolgerin Nozomi Maruyama aus Japan auf 602 Punkte aus. Eder fehlen auf die zuletzt schwächelnde Maruyama als Dritter 181 Punkte, sie darf vor den verbleibenden sieben Bewerben noch mit dem zweiten Gesamtrang spekulieren.

Die Ergebnisse:

„Ein großer Dämpfer“
Mit ihrer makellosen Vorstellung im Eferdinger Becken vertrieb Eder aber nicht zuletzt die Gespenster der Olympischen Spiele, wo sie in den Einzelspringen mit den Plätzen vier und sieben und leeren Händen dastand. „Die Olympischen Spiele waren schon ein großer Dämpfer, es war nicht ganz so einfach“, sagte ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart. „Sie hat das wirklich überwunden.“ Eder blieb gewohnt nüchtern. „Richtig cool. Es war eine tolle Stimmung.“ Die genoss auch Julia Mühlbacher, die Lokalmatadorin wurde nach Platz 13 am Samstag diesmal Neunte.

