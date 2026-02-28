Vorteilswelt
Da kamen die Tränen!

Mega-Überraschung für Salzburger Volleyballerin

Salzburg
28.02.2026 19:00
Kämpfte trotz Final-Einzug mit den Tränen: Victoria Deisl.
Kämpfte trotz Final-Einzug mit den Tränen: Victoria Deisl.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Da konnte Sie die Tränen nicht mehr verdrücken! Salzburgs Volleyball-Export Victoria Deisl war am Freitagabend mehr als gerührt. Und das lag nicht am 3:1-Sieg gegen Liberec und dem damit verbundenen Einzug ins tschechische Cup-Endspiel. Was dahinter steckt, weiß die „Krone“.

0 Kommentare

Was für ein Abend für Salzburgs Volleyballerin Victoria Deisl! Die Flachgauerin erreichte mit ihrem tschechischen Team Prostejov nicht nur das Cup-Endspiel, sondern wurde beim 3:1-Sieg gegen Liberec auch von der Familie überrascht. „Ich wusste, dass mein Papa kommen wird aber es hieß erst auch, dass er alleine ist. Es war so schön! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir sind sofort die Tränen gekommen“, schilderte die 26-Jährige den Besuch ihrer Eltern, der Schwester samt Neffen und der Nichte. 

Victoria Deisl (Trikot) mit fast der ganzen Familie.
Victoria Deisl (Trikot) mit fast der ganzen Familie.(Bild: zVg)

„Ich bin ein richtiger Familienmensch und ich habe sie alle zuletzt an Weihnachten gesehen. Das hat mich nocheinmal mehr motiviert“, sagte die Seekirchenerin. 

Lesen Sie auch:
Nicht zu übersehen: Victoria Deisl geht in Tschechien mit einer Beinschiene auf‘s Parkett.
Volleyball-Export
Mit Beinschiene gegen erneuten Kreuzbandriss
20.02.2026

Schlappe im Endspiel für Victoria Deisl
Im Endspiel gegen Brünn mussten sich Deisl und Co dann am Samstagnachmittag aber geschlagen geben. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage ins Haus. „Das war so knapp! Wir haben gut gespielt aber jetzt tut es einfach nur weh!“, haderte die Salzburgerin.

Salzburg
28.02.2026 19:00
Salzburg

