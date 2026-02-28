Mega-Überraschung für Salzburger Volleyballerin

Was für ein Abend für Salzburgs Volleyballerin Victoria Deisl! Die Flachgauerin erreichte mit ihrem tschechischen Team Prostejov nicht nur das Cup-Endspiel, sondern wurde beim 3:1-Sieg gegen Liberec auch von der Familie überrascht. „Ich wusste, dass mein Papa kommen wird aber es hieß erst auch, dass er alleine ist. Es war so schön! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir sind sofort die Tränen gekommen“, schilderte die 26-Jährige den Besuch ihrer Eltern, der Schwester samt Neffen und der Nichte.