Mega-Überraschung für Salzburger Volleyballerin

Da konnte Sie die Tränen nicht mehr verdrücken! Salzburgs Volleyball-Export Victoria Deisl war am Freitagabend mehr als gerührt. Und das lag nicht am 3:1-Sieg gegen Liberec und dem damit verbundenen Einzug ins tschechische Cup-Endspiel. Was dahinter steckt, weiß die „Krone“.
Was für ein Abend für Salzburgs Volleyballerin Victoria Deisl! Die Flachgauerin erreichte mit ihrem tschechischen Team Prostejov nicht nur das Cup-Endspiel, sondern wurde beim 3:1-Sieg gegen Liberec auch von der Familie überrascht. „Ich wusste, dass mein Papa kommen wird aber es hieß erst auch, dass er alleine ist. Es war so schön! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir sind sofort die Tränen gekommen“, schilderte die 26-Jährige den Besuch ihrer Eltern, der Schwester samt Neffen und der Nichte.
„Ich bin ein richtiger Familienmensch und ich habe sie alle zuletzt an Weihnachten gesehen. Das hat mich nocheinmal mehr motiviert“, sagte die Seekirchenerin.
Schlappe im Endspiel für Victoria Deisl
Im Endspiel gegen Brünn mussten sich Deisl und Co dann am Samstagnachmittag aber geschlagen geben. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage ins Haus. „Das war so knapp! Wir haben gut gespielt aber jetzt tut es einfach nur weh!“, haderte die Salzburgerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.