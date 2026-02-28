Die Realität war viel besser als der Traum

„Bei Rapid steht nicht der Erfolg im Mittelpunkt“
CANADI VOR ALTACH-HIT
Es hatte den Anschein, als hätten Kinder ihr Lieblingsspielzeug geschenkt bekommen. Die Kombinierer strahlten in den vergangenen Tagen bis über beide Ohren. Endlich Skifliegen! Und was für eines! Eine „Krone“-Kolumne von Christoph Nister.
Die Athleten boten eine unglaubliche Show, die förmlich nach einer Wiederholung schreit. „Das war gemeinsam mit Olympia die beste Werbung für unsere Zukunft“, war Renndirektor und Ex-Adler Lasse Ottesen, einst Skiflug-Weltrekordler, begeistert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.