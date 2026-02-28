Salzburg-Shootingstar Moser zurück auf dem Platz

Der 17-Jährige hat es richtig genossen, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Denn nach der Finalniederlage bei der U17-WM in Katar kämpfte er mit einer Schambeinentzündung, konnte nicht voll trainieren. „Ich habe gut gearbeitet in der Zeit, in der ich verletzt war und fühle mich sehr fit“, sagte Moser nach dem Sieg am Freitag. Auch wenn er weiß, dass er noch einige Spielminuten braucht, um wieder bei 100 Prozent zu stehen. „Er ist noch nicht so weit, dass wir ihn von Anfang an stellen werden. Wenn man natürlich so einen Spieler nachlegen kann, ist das eine richtig große Qualität“, betonte Liefering-Trainer Danny Galm.