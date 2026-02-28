Vorteilswelt
Ohne Anlaufzeit

Salzburg-Shootingstar Moser zurück auf dem Platz

Salzburg
28.02.2026 17:00
Johannes Moser (re.) streifte sich erstmals seit der U17-WM wieder in einem Pflichtspiel das ...
Johannes Moser (re.) streifte sich erstmals seit der U17-WM wieder in einem Pflichtspiel das Fußballtrikot über.(Bild: Andreas Schaad - FC Liefering)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburg-Talent Johannes Moser ist wieder fit! Der Kärntner, der bei der U17-WM in Katar für Aufsehen sorgte, hat nach seiner Verletzung sein Comeback in der 2. Liga gefeiert. Wie es ihm geht und wann er wieder bei hundert Prozent stehen wird erklärte er nach dem Sieg gegen die Vienna der „Krone“.

Er kam, sah und lieferte den Assist zum entscheidenden Tor gegen die Vienna. Liefering-Spieler Johannes Moser feierte am Freitag in der 2. Liga ein tolles Comeback mit der Vorlage für Goldtorschütze Alexander Murillo. „Vor dem Spiel hat der Trainer gesagt, die ersten Elf legen vor, die auf der Bank fixieren den Endstand. Dann haben wir das in Person von Alex und mir sehr gut gemacht“, grinste der Kärntner.

Ilia Ivanschitz (li.), Marc Striednig (M.), Johannes Moser (re.).
Ilia Ivanschitz (li.), Marc Striednig (M.), Johannes Moser (re.).(Bild: GEPA)

Der 17-Jährige hat es richtig genossen, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Denn nach der Finalniederlage bei der U17-WM in Katar kämpfte er mit einer Schambeinentzündung, konnte nicht voll trainieren. „Ich habe gut gearbeitet in der Zeit, in der ich verletzt war und fühle mich sehr fit“, sagte Moser nach dem Sieg am Freitag. Auch wenn er weiß, dass er noch einige Spielminuten braucht, um wieder bei 100 Prozent zu stehen. „Er ist noch nicht so weit, dass wir ihn von Anfang an stellen werden. Wenn man natürlich so einen Spieler nachlegen kann, ist das eine richtig große Qualität“, betonte Liefering-Trainer Danny Galm.

Lesen Sie auch:
Johannes Moser (re.) leitete das 1:0 ein.
Debüt von Trainer Galm
U17-Held leitete bei Comeback Liefering-Sieg ein
27.02.2026
Neuzugang traf gleich
„Bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“
26.02.2026
Beichler-Ansage:
„Der Fan darf gar keine andere Option haben“
28.02.2026

Nach Geburtstag gab‘s Vertrag bei Bundesligaklub
Der Deutsche setzte bei seinem Debüt an der Seitenlinie in Liga zwei auf eine junge Truppe (Durchschnittsalter der Startelf 19,4 Jahre). Mit Nico Masching (17) und Filip Aleksic (16) legte er dann noch jüngere Talente nach. Diese Philosophie gefällt auch Moser: „Es ist cool zu sehen, dass der Verein auf jüngere setzt. Ich bin froh, dass ich zurück sein kann und den Schnitt ein bisschen nach unten setzen kann.“ Er selbst feierte erst Mitte Jänner seine Volljährigkeit, kurz darauf unterschrieb er einen Profivertrag bei Red Bull Salzburg. „Natürlich träumt man davon wenn man klein ist. Aber sowas steht bei mir nie im Vordergrund. Im Vordergrund steht die Mannschaft und wie wir auftreten!“

Salzburg
28.02.2026 17:00
Salzburg

