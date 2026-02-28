Salzburg-Shootingstar Moser zurück auf dem Platz

Salzburg-Talent Johannes Moser ist wieder fit! Der Kärntner, der bei der U17-WM in Katar für Aufsehen sorgte, hat nach seiner Verletzung sein Comeback in der 2. Liga gefeiert. Wie es ihm geht und wann er wieder bei hundert Prozent stehen wird erklärte er nach dem Sieg gegen die Vienna der „Krone“.
Er kam, sah und lieferte den Assist zum entscheidenden Tor gegen die Vienna. Liefering-Spieler Johannes Moser feierte am Freitag in der 2. Liga ein tolles Comeback mit der Vorlage für Goldtorschütze Alexander Murillo. „Vor dem Spiel hat der Trainer gesagt, die ersten Elf legen vor, die auf der Bank fixieren den Endstand. Dann haben wir das in Person von Alex und mir sehr gut gemacht“, grinste der Kärntner.
Der 17-Jährige hat es richtig genossen, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Denn nach der Finalniederlage bei der U17-WM in Katar kämpfte er mit einer Schambeinentzündung, konnte nicht voll trainieren. „Ich habe gut gearbeitet in der Zeit, in der ich verletzt war und fühle mich sehr fit“, sagte Moser nach dem Sieg am Freitag. Auch wenn er weiß, dass er noch einige Spielminuten braucht, um wieder bei 100 Prozent zu stehen. „Er ist noch nicht so weit, dass wir ihn von Anfang an stellen werden. Wenn man natürlich so einen Spieler nachlegen kann, ist das eine richtig große Qualität“, betonte Liefering-Trainer Danny Galm.
Nach Geburtstag gab‘s Vertrag bei Bundesligaklub
Der Deutsche setzte bei seinem Debüt an der Seitenlinie in Liga zwei auf eine junge Truppe (Durchschnittsalter der Startelf 19,4 Jahre). Mit Nico Masching (17) und Filip Aleksic (16) legte er dann noch jüngere Talente nach. Diese Philosophie gefällt auch Moser: „Es ist cool zu sehen, dass der Verein auf jüngere setzt. Ich bin froh, dass ich zurück sein kann und den Schnitt ein bisschen nach unten setzen kann.“ Er selbst feierte erst Mitte Jänner seine Volljährigkeit, kurz darauf unterschrieb er einen Profivertrag bei Red Bull Salzburg. „Natürlich träumt man davon wenn man klein ist. Aber sowas steht bei mir nie im Vordergrund. Im Vordergrund steht die Mannschaft und wie wir auftreten!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.