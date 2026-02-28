Wenn der Schnee unter alten Kufen nur so staubt

Die Kufen der alten Schlitten knirschen im Schnee. Sie sind mit großen Lasten beladen: Von Baumstämmen bis zu altem Werkzeug für Forstarbeiten, Holzöfen oder sogar einem Krautspeck-Dampfer am gleichnamigen Schlitten, der von der ersten Stunden an vor 33 Jahren bei dem Rennen am Jufen an den Start geht.