Wenn der Schnee unter alten Kufen nur so staubt

Es war das bereits 33. Ziachschlittenfahren in Maria Alm: 27 Teams ließen den alten Brauch am Samstag am Jufen bei Prachtwetter aufleben. „Die Bedingungen sind perfekt. Es hat in der Nacht angezogen, sodass die Rodelbahn gut zu befahren ist“, so die Organisatoren von der Landjugend. Schlussendlich gewannen nicht die schnellsten.
Die Kufen der alten Schlitten knirschen im Schnee. Sie sind mit großen Lasten beladen: Von Baumstämmen bis zu altem Werkzeug für Forstarbeiten, Holzöfen oder sogar einem Krautspeck-Dampfer am gleichnamigen Schlitten, der von der ersten Stunden an vor 33 Jahren bei dem Rennen am Jufen an den Start geht.
Heutzutage sind die Schlitten Spaß- und keine Arbeitsgeräte mehr, wie es bis Mitte des 20. Jahrhunderts der Brauch war. Wer die Ungetüme steuern will, braucht „ordentlich Kraft und Hausverstand“, so Stefan Hirschbichler von der Landjugend. Das können durchaus auch Damen sein. Die sogenannten „Tatzen“ – Brems- und Lenkhebel zugleich – müssen gefühlvoll gesteuert werden.
27 Teams nahmen an die 300 Zuschauer mit auf Zeitreise. Hirschbichler: „Die Jungen schauen es sich von den Älteren ab. Es macht allen großen Spaß.“
Nicht die schnellsten gewannen: Ausschlaggebend waren die mittlere Zeit bzw. auch Jurynoten für das historische Erscheinungsbild.
