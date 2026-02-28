Vorteilswelt
Unaufhaltbar

Das gab es bei den Zeller Eisbären noch nie!

Salzburg
28.02.2026 22:17
Brachte die Zeller Eisbären auf die Siegerstraße: Doppelpacker Max Wilfan (re.).
Brachte die Zeller Eisbären auf die Siegerstraße: Doppelpacker Max Wilfan (re.).(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nur 48 Stunden nach dem fulminanten 9:2-Sieg bei den Wipptal Broncos in Sterzing gewannen die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League erneut und stellten dabei einen Klubrekord auf. Gegen Verfolger Sisak aus Kroatien holten die Pinzgauer daheim einen 4:0-Erfolg.

0 Kommentare

Nach einem torlosen ersten Drittel vor über 2000 Zuschauern besorgten Max Wilfan per Doppelpack sowie Maximilian Egger und Christian Jennes den deutlichen Heimsieg. Den Monat Februar beendeten die Pinzgauer damit ohne eine einzige Niederlage. In der Eisbären-Ligageschichte ein neuer Rekord! „An so eine Serie kann ich mich als Spieler eigentlich gar nicht erinnern“, schmunzelte Torhüter Alois Schultes, der seinen Kasten gegen die Kroaten sauber hielt. 

Zitat Icon

An so eine Serie kann ich mich als Spieler eigentlich gar nicht erinnern.

EKZ-Keeper Alois Schultes über den Monat Februar ohne Niederlage

„Ich bin mit meiner aber besonders mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben richtig gut gespielt und unsere Chancen eiskalt genutzt“, meinte der Lokalmatador, der in den kommenden zwei noch ausstehenden Partien in der Masterround ausgerechnet auf seinen Ex-Klub RB Juniors kracht. 

Lesen Sie auch:
Mit vier Volltreffern Matchwinner: Zells Stürmer Tim Coffman.
Zell in eigener Liga
„Machtdemonstration!“: Eisbären zerlegen Wipptal
26.02.2026

Zwei Derbys zum Masterround-Kehraus
Wie man die formstarken Pinzgauer derzeit überhaupt schlagen kann? „Schwer zu sagen. Eishockey ist ein Spiel der Fehler. Da kann es dann auch mal schnell gehen“, sagte Schultes. 

 

Salzburg
28.02.2026 22:17
Salzburg

