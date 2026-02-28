Das gab es bei den Zeller Eisbären noch nie!

Nach einem torlosen ersten Drittel vor über 2000 Zuschauern besorgten Max Wilfan per Doppelpack sowie Maximilian Egger und Christian Jennes den deutlichen Heimsieg. Den Monat Februar beendeten die Pinzgauer damit ohne eine einzige Niederlage. In der Eisbären-Ligageschichte ein neuer Rekord! „An so eine Serie kann ich mich als Spieler eigentlich gar nicht erinnern“, schmunzelte Torhüter Alois Schultes, der seinen Kasten gegen die Kroaten sauber hielt.