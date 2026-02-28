Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Play-offs!

BBU-Coach Ponz enttäuscht und mit offener Zukunft

Salzburg
28.02.2026 21:30
Kann sich einen Abgang aus Salzburg vorstellen: BBU-Cheftrainer Christian Ponz.
Kann sich einen Abgang aus Salzburg vorstellen: BBU-Cheftrainer Christian Ponz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Der nächste und damit sechste Sturzflug am Stück für Salzburgs Basketball-Falken! Die Crew von Cheftrainer Christian Ponz unterlag den Wörthersee Piraten klar mit 73:98. Die Play-offs sind somit dahin! 

0 Kommentare

„Das tut uns schon sehr weh, dass wir die Play-offs nicht schaffen werden“, sagte Cheftrainer Christian Ponz kurz nach Spielschluss enttäuscht. In den letzten Partien sei die Luft im Team schon draußen gewesen.

Für die BBU Salzburg (weiß) gab‘s gegen die Piraten nichts zu holen.
Für die BBU Salzburg (weiß) gab‘s gegen die Piraten nichts zu holen.(Bild: Alexander Burgschwaiger)
Für die BBU Salzburg (weiß) gab‘s gegen die Piraten nichts zu holen.
Für die BBU Salzburg (weiß) gab‘s gegen die Piraten nichts zu holen.(Bild: Alexander Burgschwaiger)
Für die BBU Salzburg (weiß) gab‘s gegen die Piraten nichts zu holen.
Für die BBU Salzburg (weiß) gab‘s gegen die Piraten nichts zu holen.(Bild: Alexander Burgschwaiger)

„Wir wussten, dass das eine harte Saison für uns wird, hatten mit einigen Ausfällen zu kämpfen und viele Dinge liefen nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Damit müssen wir jetzt umgehen können“, meinte Ponz.

Zitat Icon

Möglichkeiten für Veränderung hätte ich schon. Ich fokussiere mich jetzt aber noch auf die kommenden beiden Partien.

BBU-Coach Christian Ponz über seine Zukunft in Salzburg

Bild: Andreas Tröster

Der Headcoach ließ seine Zukunft in der Mozartstadt weiter offen. Angebote sollen auf dem Tisch liegen. „Möglichkeiten für Veränderung hätte ich schon. Ich fokussiere mich jetzt aber noch auf die kommenden beiden Partien und dann haben wir auch mit dem Nachwuchs noch was vor.“

Lesen Sie auch:
Macht schwere Zeiten durch: BBU-Headcoach Christian Ponz
Playoffs adé?
Für Falken im Sturzflug braucht’s jetzt ein Wunder
23.02.2026

Niederlage für BBU-Damen
Auch die Damen-Zweitliga-Mannschaft der BBU Salzburg musste eine Niederlage einstecken. Die Mannschaft von Trainer Jesus Diaz unterlag Graz 2 auf eigenem Parkett mit 46:57.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
28.02.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Netanjahu: „Viele Anzeichen“ für den Tod Khameneis
318.673 mal gelesen
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
109.086 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
87.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Netanjahu: „Viele Anzeichen“ für den Tod Khameneis
4821 mal kommentiert
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf