BBU-Coach Ponz enttäuscht und mit offener Zukunft

Der nächste und damit sechste Sturzflug am Stück für Salzburgs Basketball-Falken! Die Crew von Cheftrainer Christian Ponz unterlag den Wörthersee Piraten klar mit 73:98. Die Play-offs sind somit dahin!
„Das tut uns schon sehr weh, dass wir die Play-offs nicht schaffen werden“, sagte Cheftrainer Christian Ponz kurz nach Spielschluss enttäuscht. In den letzten Partien sei die Luft im Team schon draußen gewesen.
„Wir wussten, dass das eine harte Saison für uns wird, hatten mit einigen Ausfällen zu kämpfen und viele Dinge liefen nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Damit müssen wir jetzt umgehen können“, meinte Ponz.
Möglichkeiten für Veränderung hätte ich schon. Ich fokussiere mich jetzt aber noch auf die kommenden beiden Partien.
BBU-Coach Christian Ponz über seine Zukunft in Salzburg
Bild: Andreas Tröster
Der Headcoach ließ seine Zukunft in der Mozartstadt weiter offen. Angebote sollen auf dem Tisch liegen. „Möglichkeiten für Veränderung hätte ich schon. Ich fokussiere mich jetzt aber noch auf die kommenden beiden Partien und dann haben wir auch mit dem Nachwuchs noch was vor.“
Niederlage für BBU-Damen
Auch die Damen-Zweitliga-Mannschaft der BBU Salzburg musste eine Niederlage einstecken. Die Mannschaft von Trainer Jesus Diaz unterlag Graz 2 auf eigenem Parkett mit 46:57.
