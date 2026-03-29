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Superstar gefrustet

„Lohnt es sich?“ Verstappen denkt ans Karriereende

Formel 1
29.03.2026 20:58
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: APA/AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen denkt laut über seine Zukunft in der Formel 1 nach. Nach seinem achten Platz beim Rennen am Sonntag in Suzuka sagte der frustrierte Niederländer, er frage sich, ob es sich noch lohne, in dem Sport weiterzumachen.

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Im Interview mit dem BBC-Radio wurde er gefragt, ob die Möglichkeit bestehe, dass er seinen bis zur Saison 2028 laufenden Vertrag bei Red Bull kündige. „Das ist genau, was ich meine“, entgegnete Verstappen.

(Bild: AFP/FRANCK ROBICHON)

„Privat bin ich sehr glücklich“, sagte der Red-Bull-Pilot laut der BBC. „Man wartet auch auf 24 Rennen. In dieser Saison sind es 22. Aber normalerweise sind es 24. Und dann fragt man sich einfach: Lohnt es sich? Oder macht es mir mehr Spaß, zu Hause bei meiner Familie zu sein? Meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?“

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Verstappen gilt als ausgesprochener Kritiker der neuen Fahrzeug-Generation, die für eine klimafreundlichere Antriebseinheit auf einen annähernden 50:50-Split von Elektromotor und Verbrenner setzt. Das Gefühl des Vollgas-Rennfahrens gehe dadurch verloren, hat der 28-Jährige mehrfach betont.

Alternative Interessen im Motorsport
Verstappen, der bis Ende 2028 bei Red Bull unter Vertrag steht, sagte, er habe neben der Formel 1 noch viele andere Interessen, die ihn auf Trab halten. Der Niederländer nahm kürzlich an einem Sportwagenrennen auf der gefürchteten Nordschleife des Nürburgrings teil, um sich auf das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring im Mai vorzubereiten. Außerdem fuhr er vor dem Wochenende in Suzuka einen japanischen GT-Wagen auf der Rennstrecke von Fuji.

(Bild: AP/Eugene Hoshiko)

Der Japan-Grand-Prix war das letzte Rennen bis Anfang Mai, da die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien im April aufgrund des Konflikts in der Golfregion abgesagt wurden. Die Verantwortlichen der Formel 1 wollen sich in der anstehenden Pause treffen, um eine Bilanz der neuen Regeln zu ziehen und mögliche Anpassungen zu erörtern. Verstappen, einer der größten Stars des Sports, erklärte dem BBC-Radio 5 Live, dass die Bosse „wissen, was zu tun ist“, um sicherzustellen, dass er weiterfahre.

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