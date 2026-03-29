„Lohnt es sich?“ Verstappen denkt ans Karriereende

Der Japan-Grand-Prix war das letzte Rennen bis Anfang Mai, da die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien im April aufgrund des Konflikts in der Golfregion abgesagt wurden. Die Verantwortlichen der Formel 1 wollen sich in der anstehenden Pause treffen, um eine Bilanz der neuen Regeln zu ziehen und mögliche Anpassungen zu erörtern. Verstappen, einer der größten Stars des Sports, erklärte dem BBC-Radio 5 Live, dass die Bosse „wissen, was zu tun ist“, um sicherzustellen, dass er weiterfahre.