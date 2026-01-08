Top-Diplomat bastelt an Befreiung von IS-Geisel

Zwölf endlos lange Monate ist es mittlerweile her, dass Gretzmacher unter Waffengewalt aus ihrem Haus in Agadez verschleppt wurde. Gemeinsam mit einer Schweizerin sowie einem US-Amerikaner wird sie von IS-Terroristen in der Grenzregion zwischen Niger und Mali festgehalten. Alle Versuche, die 74-Jährige aus der Gewalt ihrer Entführer zu befreien, scheiterten bislang. Hinter geschlossenen Türen dürfte jedoch verhandelt werden. „Unmittelbar nach Bekanntwerden der Entführung haben wir einen Krisenstab eingerichtet, der alle diesbezüglichen Bemühungen koordiniert“, heißt es aus dem Außenministerium, „zudem wird regelmäßig ein Krisenteam in die Region entsandt, das allen Hinweisen mit Nachdruck nachgeht.“ Erfahrungen würden jedoch zeigen, dass derartige Entführungsfälle sehr komplex sind und ihre Lösung Zeit in Anspruch nehmen kann.