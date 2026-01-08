Innenminister: Maduro bei Festnahme verletzt

Nach Ausschaltung der Luftabwehrsysteme konnte die Eliteeinheit auf Maduros Anwesen landen und sich den Weg zu seinem Schlafzimmer bahnen. Die Personenschützer des venezolanischen Staatschefs wurden der Reihe nach ausgeschaltet. Nach Angaben aus Caracas starben dabei 100 Menschen. Ähnlich viele seien vereltzt worden, erklärte Innenminister Diosdado Caballo am Mittwoch. „Der Angriff auf unser Land war schrecklich“, so der Minister. Schon zuletzt war von mehr als 80 Toten die Rede gewesen.