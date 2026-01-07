Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vierschanzentournee

„Voll krank!“ Topspringer „fast am Kollabieren“

Ski Nordisch
07.01.2026 10:02
Philipp Raimund
Philipp Raimund(Bild: AP/Matthias Schrader)

Mit Husten war Philipp Raimund nach seinem zweiten Sprung bei der Vierschanzentournee in Bischofshofen im Auslauf gestanden. Der Deutsche, der am Ende Zwölfter wurde, ging geschwächt an den Start und war kurz vor dem Bewerb sogar „fast am Kollabieren“.

0 Kommentare

Deutschlands Skisprung-Hoffnungsträger war froh, als die 74. Vierschanzentournee beendet war. „Ich habe mich einfach scheiße gefühlt. Ich bin voll krank geworden. Ich habe trotzdem auf einem hohen Level performen können“, sagte der angeschlagene Raimund nach dem Springen bei eisiger Kälte in Bischofshofen.

Philipp Raimund
Philipp Raimund(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)

„Er wollte unbedingt springen“
Bundestrainer Stefan Horngacher beschrieb die Szenerie vor dem Wettbewerb so: „In der Halle lag er noch auf dem Mattenwagen, war fast am Kollabieren. Er wollte unbedingt springen und hat es ganz gut gemacht.“

Lesen Sie auch:
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
07.01.2026
Wer fährt zu Olympia?
Andi Widhölzl moniert: „Das ist ein bissl bitter“
07.01.2026
Nach Tournee-Erfolgen
Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“
07.01.2026
Wie geht es weiter?
ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“
06.01.2026

Routiniers enttäuschten
Während das ÖSV-Team neben Sieger Domen Prevc (SLO) bei Tournee aufzeigen konnte, waren die Deutschen am Ende nicht im Spitzenfeld zu feinden. Bester DSV-Athlet beim prestigeträchtigen Event wurde Felix Hofmann auf Platz sechs, Raimund beendete die Tournee als Achter. Für die deutschen Routiniers Pius Paschke, Andreas Wellinger und Karl Geiger war es hingegen eine desaströse 74. Vierschanzentournee.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Ski Nordisch
Vierschanzentournee
„Voll krank!“ Topspringer „fast am Kollabieren“
Wer fährt zu Olympia?
Andi Widhölzl moniert: „Das ist ein bissl bitter“
Vierschanzentournee
Goldberger: „Wir waren klar Nation Nummer eins!“
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Nach Tournee-Erfolgen
Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf