„Voll krank!“ Topspringer „fast am Kollabieren“

Routiniers enttäuschten

Während das ÖSV-Team neben Sieger Domen Prevc (SLO) bei Tournee aufzeigen konnte, waren die Deutschen am Ende nicht im Spitzenfeld zu feinden. Bester DSV-Athlet beim prestigeträchtigen Event wurde Felix Hofmann auf Platz sechs, Raimund beendete die Tournee als Achter. Für die deutschen Routiniers Pius Paschke, Andreas Wellinger und Karl Geiger war es hingegen eine desaströse 74. Vierschanzentournee.