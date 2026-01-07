Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“

„Jetzt ist es mein Thron“

Dominator Domen Prevc war nach bestandener Nervenprobe überwältigt. „Ich bin sehr glücklich, dass es so aufgegangen ist. Ich hatte viel Druck vor dem zweiten Sprung. Es ist ein fantastisches Gefühl, den goldenen Adler zu bekommen“, sagte Prevc. Die Trophäe zehn Jahre nach seinem Bruder zu holen, sei etwas ganz Besonderes. „Ich werde es wohl erst morgen realisieren, dass ich etwas Großartiges erreicht habe. Die harte Arbeit und die Hingabe der letzten Jahre haben sich ausgezahlt. Jetzt ist es mein Thron.“