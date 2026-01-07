Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“

Nach dem großen Finale der diesjährigen Vierschanzentournee hat auch Stephan Embacher allen Grund zum Feiern. Dem 19-Jährigen fehlte am Dienstag nicht viel auf seinem dritten Podestplatz nach Garmisch und Innsbruck. In der Tourneewertung landete der ÖSV-Shootingstar auf dem dritten Rang. Einen besonderen Dank richtete er anschließend an einen Teamkollegen.
„Es ist so cool, ich hätte mir das nie gedacht, dass ich die Tournee am Podium abschließen darf.“ Dass er nur knapp hinter Teamkollege Jan Hörl gelandet sei, könne er leicht verschmerzen. „Es ist so geil, mit Jan am Podium zu stehen. Ich gönne es ihm von Herzen, er ist immer für mich da.“
ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl zog eine positive Bilanz und lobte insbesondere Daniel Tschofenig, Hörl und Embacher. „Mannschaftlich war es eine Riesenleistung, ein cooler Abschluss. Domen war dabei, sonst hätten wir es wieder gewonnen, aber größten Respekt vor ihm, er hat verdient gewonnen.“
„Jetzt ist es mein Thron“
Dominator Domen Prevc war nach bestandener Nervenprobe überwältigt. „Ich bin sehr glücklich, dass es so aufgegangen ist. Ich hatte viel Druck vor dem zweiten Sprung. Es ist ein fantastisches Gefühl, den goldenen Adler zu bekommen“, sagte Prevc. Die Trophäe zehn Jahre nach seinem Bruder zu holen, sei etwas ganz Besonderes. „Ich werde es wohl erst morgen realisieren, dass ich etwas Großartiges erreicht habe. Die harte Arbeit und die Hingabe der letzten Jahre haben sich ausgezahlt. Jetzt ist es mein Thron.“
Sein erster Verfolger Hörl verneigte sich vor dem Slowenen. „Domen war einfach unfassbar, er ist nicht zu biegen gewesen“, sagte der Salzburger, freute sich aber über den erneuten Podestplatz im Endklassement. „Es war eine sehr gute Tournee, wieder ein zweiter Platz, ich bin megahappy“, meinte Hörl und kündigte eine angemessene Feier mit dem ÖSV-Team inklusive Abschied des zurückgetretenen Daniel Huber an.
