Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Tournee-Erfolgen

Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“

Ski Nordisch
07.01.2026 05:28
Stephan Embacher hatte allen Grund zum Feiern.
Stephan Embacher hatte allen Grund zum Feiern.(Bild: GEPA)

Nach dem großen Finale der diesjährigen Vierschanzentournee hat auch Stephan Embacher allen Grund zum Feiern. Dem 19-Jährigen fehlte am Dienstag nicht viel auf seinem dritten Podestplatz nach Garmisch und Innsbruck. In der Tourneewertung landete der ÖSV-Shootingstar auf dem dritten Rang. Einen besonderen Dank richtete er anschließend an einen Teamkollegen. 

0 Kommentare

„Es ist so cool, ich hätte mir das nie gedacht, dass ich die Tournee am Podium abschließen darf.“ Dass er nur knapp hinter Teamkollege Jan Hörl gelandet sei, könne er leicht verschmerzen. „Es ist so geil, mit Jan am Podium zu stehen. Ich gönne es ihm von Herzen, er ist immer für mich da.“

Jan Hörl
Jan Hörl(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl zog eine positive Bilanz und lobte insbesondere Daniel Tschofenig, Hörl und Embacher. „Mannschaftlich war es eine Riesenleistung, ein cooler Abschluss. Domen war dabei, sonst hätten wir es wieder gewonnen, aber größten Respekt vor ihm, er hat verdient gewonnen.“

„Jetzt ist es mein Thron“
Dominator Domen Prevc war nach bestandener Nervenprobe überwältigt. „Ich bin sehr glücklich, dass es so aufgegangen ist. Ich hatte viel Druck vor dem zweiten Sprung. Es ist ein fantastisches Gefühl, den goldenen Adler zu bekommen“, sagte Prevc. Die Trophäe zehn Jahre nach seinem Bruder zu holen, sei etwas ganz Besonderes. „Ich werde es wohl erst morgen realisieren, dass ich etwas Großartiges erreicht habe. Die harte Arbeit und die Hingabe der letzten Jahre haben sich ausgezahlt. Jetzt ist es mein Thron.“

Sein erster Verfolger Hörl verneigte sich vor dem Slowenen. „Domen war einfach unfassbar, er ist nicht zu biegen gewesen“, sagte der Salzburger, freute sich aber über den erneuten Podestplatz im Endklassement. „Es war eine sehr gute Tournee, wieder ein zweiter Platz, ich bin megahappy“, meinte Hörl und kündigte eine angemessene Feier mit dem ÖSV-Team inklusive Abschied des zurückgetretenen Daniel Huber an.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
112.984 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
110.709 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.520 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Ski Nordisch
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Nach Tournee-Erfolgen
Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“
Wie geht es weiter?
ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“
Auch ÖSV-Adler rätseln
Prevc verrät: „Mein Geheimnis ist, dass …“
In Bischofshofen
Tschofenig holt Tagessieg, Prevc dominiert Tournee

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf