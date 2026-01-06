ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“

Nicht bei allen Springen dabei?

Prevc sei bei aller Freude über den erfreulichen Abschluss ein hochverdienter Sieger. „Er hat das genial gemacht und ist extrem cool geblieben. Er hatte keinen Sprung, wo er nachgelassen hat, und war dauerhaft auf einem extrem hohen Niveau. Hut ab, was er geleistet hat“, sagte der Kärntner, versprach aber auch: „Wir werden ihn weiter jagen.“ Gleichzeitig deutete er an, nicht bei allen anstehenden Weltcups an den Start gehen zu wollen.