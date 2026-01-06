Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie geht es weiter?

ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“

Ski Nordisch
06.01.2026 19:50
Daniel Tschofenig (rechts) übergibt den Goldadler an Domen Prevc.
Daniel Tschofenig (rechts) übergibt den Goldadler an Domen Prevc.(Bild: Andreas Tröster)

Titelverteidiger Daniel Tschofenig hat den Abschlussbewerb der Vierschanzen-Tournee gewonnen. Der Kärntner siegte am Dienstag in Bischofshofen vor dem slowenischen Gesamt-Triumphator Domen Prevc und zeigte sich anschließend euphorisch und auch etwas geheimnisvoll ... 

0 Kommentare

Der vor und auch während der Tournee teilweise strauchelnde Tschofenig katapultierte sich vom dritten Zwischenrang mit einem fabelhaften Finalflug noch ganz nach oben. Der beim Finale auch vor einem Jahr siegreiche Kärntner feierte seinen zweiten Saisonerfolg nach jenem beim Weltcupauftakt in Lillehammer. „Das war ein absolut genialer Tag. Ich hatte heuer weniger Druck und konnte es mehr genießen“, sagte der Gesamtsiebente Tschofenig, nachdem er den goldenen Adler für den Tournee-Sieg an Prevc weitergereicht hatte.

Lesen Sie auch:
Zum Abschluss der Vierschanzentournee holte Daniel Tschofenig noch einen ÖSV-Tagessieg!
In Bischofshofen
Tschofenig holt Tagessieg, Prevc dominiert Tournee
06.01.2026
Auch ÖSV-Adler rätseln
Prevc verrät: „Mein Geheimnis ist, dass ...“
06.01.2026

Nicht bei allen Springen dabei?
Prevc sei bei aller Freude über den erfreulichen Abschluss ein hochverdienter Sieger. „Er hat das genial gemacht und ist extrem cool geblieben. Er hatte keinen Sprung, wo er nachgelassen hat, und war dauerhaft auf einem extrem hohen Niveau. Hut ab, was er geleistet hat“, sagte der Kärntner, versprach aber auch: „Wir werden ihn weiter jagen.“ Gleichzeitig deutete er an, nicht bei allen anstehenden Weltcups an den Start gehen zu wollen.

Freude nach dem Sieg in Bischofshofen
Freude nach dem Sieg in Bischofshofen(Bild: Andreas Tröster)

Denn, wie es nun nach der Tournee genau bei ihm weitergeht, da wollte sich Tschofenig im ORF-Interview nicht in die Karten schauen lassen. „Das bleibt ein bisschen geheim. Mal schauen, was als Nächstes kommt und wo ich dabei bin.“ Ihre Pläne dürften gerne „andere preisgeben“, so der Tagessieger von Bischofshofen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
133.292 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
111.931 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
99.785 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Mehr Ski Nordisch
Wie geht es weiter?
ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“
Auch ÖSV-Adler rätseln
Prevc verrät: „Mein Geheimnis ist, dass …“
In Bischofshofen
Tschofenig holt Tagessieg, Prevc dominiert Tournee
Skispringen in Villach
Lisa Eder verpasst ersten Sieg nur hauchdünn
Vierschanzentournee
„Peinlich!“ Norweger rudert nach Kritik nun zurück

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf