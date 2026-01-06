ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“

Titelverteidiger Daniel Tschofenig hat den Abschlussbewerb der Vierschanzen-Tournee gewonnen. Der Kärntner siegte am Dienstag in Bischofshofen vor dem slowenischen Gesamt-Triumphator Domen Prevc und zeigte sich anschließend euphorisch und auch etwas geheimnisvoll ...
Der vor und auch während der Tournee teilweise strauchelnde Tschofenig katapultierte sich vom dritten Zwischenrang mit einem fabelhaften Finalflug noch ganz nach oben. Der beim Finale auch vor einem Jahr siegreiche Kärntner feierte seinen zweiten Saisonerfolg nach jenem beim Weltcupauftakt in Lillehammer. „Das war ein absolut genialer Tag. Ich hatte heuer weniger Druck und konnte es mehr genießen“, sagte der Gesamtsiebente Tschofenig, nachdem er den goldenen Adler für den Tournee-Sieg an Prevc weitergereicht hatte.
Nicht bei allen Springen dabei?
Prevc sei bei aller Freude über den erfreulichen Abschluss ein hochverdienter Sieger. „Er hat das genial gemacht und ist extrem cool geblieben. Er hatte keinen Sprung, wo er nachgelassen hat, und war dauerhaft auf einem extrem hohen Niveau. Hut ab, was er geleistet hat“, sagte der Kärntner, versprach aber auch: „Wir werden ihn weiter jagen.“ Gleichzeitig deutete er an, nicht bei allen anstehenden Weltcups an den Start gehen zu wollen.
Denn, wie es nun nach der Tournee genau bei ihm weitergeht, da wollte sich Tschofenig im ORF-Interview nicht in die Karten schauen lassen. „Das bleibt ein bisschen geheim. Mal schauen, was als Nächstes kommt und wo ich dabei bin.“ Ihre Pläne dürften gerne „andere preisgeben“, so der Tagessieger von Bischofshofen.
