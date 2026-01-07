Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer fährt zu Olympia?

Andi Widhölzl moniert: „Das ist ein bissl bitter“

Ski Nordisch
07.01.2026 08:32
Andreas Widhölzl
Andreas Widhölzl(Bild: Christof Birbaumer)

Bei der Vierschanzentournee präsentierten sich die heimischen Springer von ihrer besten Seiten. Für die Olympischen Winterspiele in Italien (6. bis 22. Februar) darf ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl jedoch nur vier Athleten nominieren. „Das ist ein bissl bitter“, monierte der Tiroler.

0 Kommentare

Nach der Tournee ist vor Olympia. In 30 Tagen steht im italienischen Predazzo schon das erste Training für das Herren-Springen auf der Normalschanze (9. Feber) auf dem Programm. Jan Hörl hat beste Erinnerungen an den für die Winterspiele neu errichteten Bakken, der Salzburger gewann dort im September mit Schanzenrekord die Olympia-Generalprobe.

Jan Hörl
Jan Hörl(Bild: Christof Birbaumer)

Hörl muss sich die Trampolino Giuseppe dal Ben allerdings neu erarbeiten. Und das hat nicht nur mit dem Untergrundwechsel von Matten auf Schnee zu tun. Nach dem schweren Sturz und Kreuzbandriss von Eva Pinkelnig beim Olympia-Test wurde die Schanzentisch-Neigung reduziert. „Die Flugkurve passt jetzt besser“, versichert Renndirektor Sandro Pertile.

Sandro Pertile
Sandro Pertile(Bild: GEPA)

Im österreichischen Team dürfte es zur härtesten Olympia-Ausscheidung aller Zeiten kommen. Aufgrund der neuen Quotenregelung dürfen maximal vier rot-weiß-rote Adler nach Predazzo fahren, nicht einmal im Training ist ein Ersatzmann erlaubt.

Lesen Sie auch:
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
07.01.2026
Nach Tournee-Erfolgen
Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“
07.01.2026
Wie geht es weiter?
ÖSV-Adler grinst: „Bleibt ein bisschen geheim!“
06.01.2026

„Die Mannschaft stellt sich am Ende selbst auf“
Mit Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Jan Hörl und Stephan Embacher haben sich schon vier ÖSV-Adler einen Stockerlplatz in diesem Winter gekrallt. Da muss auch Peking-Held Manuel Fettner für ein Olympia-Ticket bis zum Quali-Schluss ordentlich aufzeigen. „Die Mannschaft stellt sich am Ende selbst auf“, meint Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Zitat Icon

Die Mannschaft stellt sich am Ende selbst auf.

Andreas Widhölzl

Eine spezielle Vorbereitung für die Spiele plant der Chefadler für seine Schützlinge nicht: „Die meisten wollen im Weltcup springen, um im Rhythmus zu bleiben. Falls einer eine Pause möchte, werden wir das besprechen.“

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Italien
ÖSV
VierschanzentourneeOlympische Winterspiele
TourneeSchneeWinter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Ski Nordisch
Vierschanzentournee
„Voll krank!“ Topspringer „fast am Kollabieren“
Wer fährt zu Olympia?
Andi Widhölzl moniert: „Das ist ein bissl bitter“
Vierschanzentournee
Goldberger: „Wir waren klar Nation Nummer eins!“
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Nach Tournee-Erfolgen
Embacher dankt ÖSV-Adler: „Ist immer für mich da“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf