Andi Widhölzl moniert: „Das ist ein bissl bitter“

Nach der Tournee ist vor Olympia. In 30 Tagen steht im italienischen Predazzo schon das erste Training für das Herren-Springen auf der Normalschanze (9. Feber) auf dem Programm. Jan Hörl hat beste Erinnerungen an den für die Winterspiele neu errichteten Bakken, der Salzburger gewann dort im September mit Schanzenrekord die Olympia-Generalprobe.