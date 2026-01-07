Vorteilswelt
Historischer Triumph

Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee

Ski Nordisch
07.01.2026 05:34
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte(Bild: Andreas Tröster)

Mit seinem Triumph bei der Vierschanzentournee hat Sloweniens Überflieger Domen Prevc Skisprung-Geschichte geschrieben: Erstmals befindet sich ein Brüderpaar in der Siegerliste des prestigeträchtigen Events.

Zehn Jahre nach dem Erfolg seines Bruders Peter sorgte Domen für den dritten slowenischen Gesamtsieg, der erste war Primoz Peterka 1996/97 gelungen. Das ist historisch! In mehr als 70 Jahren Tournee-Geschichte hatte es zuvor noch kein Brüderpaar geschafft, bei der Vierschanzentournee zu triumphieren.

Peter Prevc (li.) und Domen Prevc
Peter Prevc (li.) und Domen Prevc(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Bruder „stolz und erleichtert“
Im Auslauf in Bischofshofen wurde Domen am Dienstag von Tausenden Fans aus seiner Heimat frenetisch bejubelt. Die „Domen, Domen“-Sprechchöre und das slowenische Fahnenmeer im Salzburger Land genoss der Weltmeister in vollen Zügen.

„Der letzte Sprung war wirklich hart. Ich bin überwältigt von all diesen Emotionen“, sagte der 26-Jährige. „Ich bin stolz und erleichtert, dass er es geschafft hat“, betonte Bruder Peter überglücklich.

Zitat Icon

Ich bin stolz und erleichtert, dass er es geschafft hat.

Peter Prevc über seinen Bruder Domen

Familie als Skisprung-Dynastie
Am Namen Prevc kommt im Schanzen-Kontext derzeit niemand vorbei. Denn Domen stammt aus einer wahren Skisprung-Dynastie. Seine jüngere Schwester Nika prägt das Frauen-Skispringen seit längerer Zeit und dominiert aktuell ebenfalls den Weltcup.

Nika Prevc
Nika Prevc(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Sein ältester Bruder Peter arbeitet nach seinem Karriereende als Chef der Materialentwicklung im slowenischen Team. Sein anderer Bruder Cene holte Olympia-Silber in Peking 2022 mit der slowenischen Mannschaft. Nun wanderte auch der goldene Adler zum zweiten Mal in die slowenische Skisprung-Familie, die in der Heimat Helden-Status genießt.

