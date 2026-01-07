Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee

Zehn Jahre nach dem Erfolg seines Bruders Peter sorgte Domen für den dritten slowenischen Gesamtsieg, der erste war Primoz Peterka 1996/97 gelungen. Das ist historisch! In mehr als 70 Jahren Tournee-Geschichte hatte es zuvor noch kein Brüderpaar geschafft, bei der Vierschanzentournee zu triumphieren.