Hungrige Einbrecher bedienen sich in Restaurant

Mit „Jause“ und Bargeld geflüchtet

Denn die Einbrecher ließen es sich in aller Ruhe schmecken und gönnten sich während dem Coup einen Imbiss. Doch damit nicht genug: Bevor sie den Tatort wieder verließen, bedienten sich die Verbrecher im Lokal auch noch an den Lebensmittel-Vorräten und packten sich eine Jause ein. Als kriminelles „Dessert“ diente ebenfalls erbeutetes Bargeld.