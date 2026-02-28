Hungrige Einbrecher bedienen sich in Restaurant

Ob es das Bargeld oder der Hunger war, der sie getrieben hat, ist unklar - fest steht jedoch: Einbrecher wütetend in einem Restaurant in Klagenfurt.
Außergewöhnlicher Einbruchs-Coup in der Nacht zum Samstag in Klagenfurt: Unbekannte Kriminelle warteten den Lokalschluss ab und verschafften sich in Folge mit Gewalt Zutritt zum Restaurant. Über eine Nebeneinganstür, die von den Verbrechern aufgebrochen wurde, wie die Polizei berichtet. Und offensichtlich gingen die Täter mit leerem Magen auf Beutezug.
Mit „Jause“ und Bargeld geflüchtet
Denn die Einbrecher ließen es sich in aller Ruhe schmecken und gönnten sich während dem Coup einen Imbiss. Doch damit nicht genug: Bevor sie den Tatort wieder verließen, bedienten sich die Verbrecher im Lokal auch noch an den Lebensmittel-Vorräten und packten sich eine Jause ein. Als kriminelles „Dessert“ diente ebenfalls erbeutetes Bargeld.
Der entsandene Gesamtschaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Ermittlungen der Kriminalisten laufen auf Hochtouren.
