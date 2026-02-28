Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Coup in Klagenfurt

Hungrige Einbrecher bedienen sich in Restaurant

Kärnten
28.02.2026 20:35
Die Täter kamen über die Nebeneingangstür.
Die Täter kamen über die Nebeneingangstür.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ob es das Bargeld oder der Hunger war, der sie getrieben hat, ist unklar - fest steht jedoch: Einbrecher wütetend in einem Restaurant in Klagenfurt. 

0 Kommentare

Außergewöhnlicher Einbruchs-Coup in der Nacht zum Samstag in Klagenfurt: Unbekannte Kriminelle warteten den Lokalschluss ab und verschafften sich in Folge mit Gewalt Zutritt zum Restaurant. Über eine Nebeneinganstür, die von den Verbrechern aufgebrochen wurde, wie die Polizei berichtet. Und offensichtlich gingen die Täter mit leerem Magen auf Beutezug.

Mit „Jause“ und Bargeld geflüchtet
Denn die Einbrecher ließen es sich in aller Ruhe schmecken und gönnten sich während dem Coup einen Imbiss. Doch damit nicht genug: Bevor sie den Tatort wieder verließen, bedienten sich die Verbrecher im Lokal auch noch an den Lebensmittel-Vorräten und packten sich eine Jause ein. Als kriminelles „Dessert“ diente ebenfalls erbeutetes Bargeld.

Der entsandene Gesamtschaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Ermittlungen der Kriminalisten laufen auf Hochtouren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.02.2026 20:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Netanjahu: „Viele Anzeichen“ für den Tod Khameneis
318.673 mal gelesen
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
109.086 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
87.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Netanjahu: „Viele Anzeichen“ für den Tod Khameneis
4821 mal kommentiert
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Kärnten
Coup in Klagenfurt
Hungrige Einbrecher bedienen sich in Restaurant
Stadttheater-Premiere:
Den Wannsee im Blick, die Endlösung vor Augen
Abenteuer Lesen
Tierische Helden erleben Abenteuer im Mutmachwald
Elias Popek
Feuerwehr Sankt Veit hat Kommandanten gewählt
Lernen für das Leben
Was frühe Musikerziehung den Kindern bringt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf