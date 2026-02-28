Nach CL-Blamage: Inter Mailand legt Milan vor

Dritter mit 14 Punkten Rückstand ist Meister Napoli, der bei Hellas Verona 2:1 gewann. Inter, das unter der Woche in der Champions League gegen Bodö/Glimt ausgeschieden ist, bleibt auf nationaler Ebene somit weiter souverän. In den vergangenen 14 Ligaspielen feierten die Mailänder 13 Siege bei einem Remis. Kommende Runde steigt das „Derby della Madonnina“ zwischen Inter und Milan.