Nach CL-Blamage: Inter Mailand legt Milan vor

28.02.2026 23:00
Hakan Calhanoglu
Hakan Calhanoglu(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter Mailand marschiert unbeirrt auf den 21. „Scudetto“ der Vereinsgeschichte zu. Die „Nerazzurri“ kamen am Samstagabend in der 27. Runde der italienischen Fußball-Serie-A zu einem 2:0-Heimsieg gegen Genoa.

Federico Dimarco (31.) und Hakan Calhanoglu via Handelfmeter (70.) sicherten mit ihren Toren Inter drei Punkte, wodurch das Team von Trainer Cristian Chivu 13 Zähler Vorsprung auf den Stadtrivalen AC Milan hat. Dieser gastiert Sonntagmittag bei Cremonese.

Dritter mit 14 Punkten Rückstand ist Meister Napoli, der bei Hellas Verona 2:1 gewann. Inter, das unter der Woche in der Champions League gegen Bodö/Glimt ausgeschieden ist, bleibt auf nationaler Ebene somit weiter souverän. In den vergangenen 14 Ligaspielen feierten die Mailänder 13 Siege bei einem Remis. Kommende Runde steigt das „Derby della Madonnina“ zwischen Inter und Milan.

