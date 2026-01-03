Austria in Not: Diese Spieler lösen Verträge auf!

Das Chaos bei Zweitligist Austria Klagenfurt hört nicht auf. Weil keine Gehälter ausbezahlt worden sind, stiegen mittlerweile bereits drei Spieler aus ihren Verträgen aus – die „Krone“ kennt die Namen. Ein Akteur meldet sich zu Wort, der andere steht vor einem Wechsel zur Vienna. Und: Das sagt Chefcoach Rolf Landerl zur Misere. . .
Hiobsbotschaften. Die gibt‘s bei der Austria Klagenfurt mittlerweile tagtäglich. Weil das doppelte Gehalt sowie sämtliche Prämien aus dem Herbst noch nicht ausbezahlt worden sind, treten die Spieler reihenweise aus ihren Verträgen beim Zweitligisten aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.