Austria in Not: Diese Spieler lösen Verträge auf!

Das Chaos bei Zweitligist Austria Klagenfurt hört nicht auf. Weil keine Gehälter ausbezahlt worden sind, stiegen mittlerweile bereits drei Spieler aus ihren Verträgen aus – die „Krone“ kennt die Namen. Ein Akteur meldet sich zu Wort, der andere steht vor einem Wechsel zur Vienna. Und: Das sagt Chefcoach Rolf Landerl zur Misere. . .