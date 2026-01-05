Wirtschaftsprüfer über Ermittlungen gegen Austria

„Es war mühsam. . .“

Der Spittaler Gantschnig wird sich Ligakonkurrent Vienna anschließen, sagt: „Es war mühsam. Wir sind täglich von Graz gependelt, drei Stunden im Auto – und haben am Ende nie alles erhalten. Die letzten neun sieglosen Partien sind dem Geld-Thema geschuldet, es war ja oft auch Thema in der Kabine. Es fehlen nicht nur Prämien und zwei Gehälter, auch Wohnungszuschüsse.“