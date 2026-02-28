Feuerwehr Sankt Veit hat Kommandanten gewählt

Das traut sich Elias Popek zu: Der 31-Jährige ist bereits seit 21 Jahren Feuerwehrmann, hat die Leidenschaft schon als Kind gespürt und quasi über die Gene von seinem Großvater mitbekommen. Schon mit zehn Jahren war er Mitglied der Jugendfeuerwehr Thalsdorf, mit 15 wechselte er als aktives Mitglied zur Feuerwehr in seiner Heimatstadt St. Veit. Der gelernte LKW-Mechaniker arbeitet als stellvertretender Fuhrparkleiter in einem Logistikunternehmen und hat zahlreiche Ausbildungen, die für die Feuerwehreinsätze wichtig sind, absolviert.

„Wehr in ruhige Fahrwasser lenken“

Für die Wahl zum Kommandanten ist eine absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Stimmen der Anwesenden, notwendig: 71 Prozent Zustimmung erhielt Popek am Samstag. „Ich möchte verbindend für alle sein und den Schwerpunkt für die nächsten Monate darauf legen, die Feuerwehr wieder in ruhige Fahrwasser zu lenken, ohne die Aus- und Weiterbildung der Mannschaft zu vernachlässigen“, so Elias Popek, dem als Stellvertreter Jürgen Kugi zur Seite steht.