Den Wannsee im Blick, die Endlösung vor Augen

Erschreckende Aktualität nach neun Jahrzehnten

Dabei ist Lazars Hauptwerk nach über neun Jahrzehnten von dermaßen erschreckender Aktualität, dass jede Aktualisierung völlig überflüssig ist, mit der Gredler im zweiten Teil das Aufkeimen von Austrofaschismus am Vorabend des Nationalsozialismus aus den 1930er Jahren löst und mühelos mit Remigrations-Fantasien von AfD und Co. ins Heute führt. Denn Lazars fiktives österreichisches Provinz- und Wallfahrtsnest Maria Blut und seine Eingeborenen kennen wir doch alle: Die Verlogenheit und den Tratsch, die Bösartigkeit und Heilsversprechen, die Hakenkreuzler und Sündenböcke, die Raubtiere und Lämmer.