Nwaiwu in die Türkei? Das sagt der WAC-Klubmanager

Das wird noch eine richtig spannende Transferphase für Bundesligist WAC. Denn mit „Chippi“ Nwaiwu steht der Mittelfeld-Abräumer des Tabellen-Achten bei zahlreichen Vereine auf dem Zettel. So sollen unter anderem auch die Topklubs Leverkusen, Marseille und Brügge am 22-Jährigen interessiert sein. Zuletzt hatte WAC-Boss Dietmar Riegler zur „Krone“ gemeint: „Ich hätte ja gedacht, dass uns Nwaiwu schon im Sommer verlässt.“