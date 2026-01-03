Nwaiwu in die Türkei? Das sagt der WAC-Klubmanager

Wolfsbergs Mittelfeldmotor Chibuike Nwaiwu ist die heißeste Transferaktie der österreichischen Bundesliga in diesem Winter. Zahlreiche internationale Topklubs haben Interesse am Nigerianer. Am intensivsten buhlt derzeit der türkische Tabellendritte Trabzonspor um die Dienste des 22-Jährigen – das aktuelle Angebot soll ordentlich sein.
Das wird noch eine richtig spannende Transferphase für Bundesligist WAC. Denn mit „Chippi“ Nwaiwu steht der Mittelfeld-Abräumer des Tabellen-Achten bei zahlreichen Vereine auf dem Zettel. So sollen unter anderem auch die Topklubs Leverkusen, Marseille und Brügge am 22-Jährigen interessiert sein. Zuletzt hatte WAC-Boss Dietmar Riegler zur „Krone“ gemeint: „Ich hätte ja gedacht, dass uns Nwaiwu schon im Sommer verlässt.“
