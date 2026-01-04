Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerer Vorwurf

BND hörte Ex-Präsident Obama in Air Force One ab

Außenpolitik
04.01.2026 20:32
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama beim Aussteigen aus dem Regierungsflugzeug
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama beim Aussteigen aus dem Regierungsflugzeug(Bild: AP/Ng Han Guan)

Schwerer Vorwurf gegen den deutschen Bundesnachrichtendienst (BDN): Der BND habe den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama abgehört, sagte Journalist Holger Stark. Einen offiziellen Spionageauftrag habe es dafür aber nicht gegeben.

0 Kommentare

Der Geheimdienst habe sich zunutze gemacht, dass die Verschlüsselung von Gesprächen aus dem amerikanischen Regierungsflugzeug Air Force One heraus ungleich schwerer sei als am Boden. „Deswegen haben die Amerikaner immer mal wieder auch Gespräche geführt, die entweder schlecht verschlüsselt waren, wo es Lücken gab, oder die gar nicht verschlüsselt waren“, sagte Stark im Podcast von „Bild“-Vize Paul Ronzheimer. Der BND habe „gut ein Dutzend Frequenzen gekannt, die die Air Force One genutzt hat für diese Art von Kommunikation für Telefonate“.

Der ehemalige US-Präsident habe während seiner Flüge oftmals Telefonate mit anderen Staatschefinnen und Staatschefs oder mit seinem eigenen Regierungsteam geführt. Einen offiziellen Regierungsauftrag für die Spionage gab es laut Stark nicht. Das bestätigte auch das Büro der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie habe von den Abhöraktionen gegen die Amerikanerinnen und Amerikaner nichts gewusst, hieß es. Diese seien übrigens nicht systematisch gewesen, hielt der Journalist fest.

Lesen Sie auch:
Joe Biden (l.) und Bill Clinton (r.) fanden ungewöhnlich freundliche Worte für ihren Nachfolger ...
Ungewohntes Lob
Biden und Clinton würdigen Trump für Waffenruhe
14.10.2025
Stimme abgegeben
Barack Obama rappt Eminem-Hit auf Wahlkampfevent
23.10.2024
Autobiografie ist da
Obama adelt Merkel: „Unerschütterliche Geduld“
17.11.2020

Die Obama-Telefonate, die laut ihm nicht regelmäßig abgehört worden sein sollen, seien ordentlich transkribiert und nur in einer Kopie intern herumgereicht worden. Am Ende sollte diese geschreddert werden, das sei in den meisten Fällen auch passiert. „Es war autorisiert vom BND-Präsidenten, der es hätte stoppen können“, sagte Stark. Dieser teilte lediglich mit: „Der Bundesnachrichtendienst nimmt zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung.“

Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton
Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton(Bild: AFP/HUSSEIN BAYDOUN)

Auch Hillary Clinton und Militärs abgehört
Die USA waren jedenfalls kein Aufklärungsziel des deutschen Geheimdiensts. Laut dem Redakteur hörte der BND auch die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton und amerikanische Militärs ab. „Ich habe mit Leuten geredet, die sagen: Die Militärdetails waren eigentlich viel interessanter als politisches Gerede von Obama über den letzten G7-Gipfel oder so.“ „Das war für den BND einfach zu verlockend, da mitzuhören und damit auch einen kleinen Blick in die Gedankenwelt der amerikanischen Führung zu werfen“, sagte er weiter.

Der mutmaßliche Lauschangriff auf Obama ist auch deshalb interessant, weil der US-Geheimdienst NSA jahrelang das Handy von Merkel abgehört hatte. Das war 2013 bekannt geworden und hatte zu erheblichen Spannungen zwischen den USA und Deutschland geführt. „Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht“, hatte Merkel damals gesagt. Obama zeigte sich peinlich berührt, es wurde nicht klar, seit wann er von der Bespitzelung wusste. Die beiden bemühten sich danach aber wieder um ein besseres Verhältnis.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Barack ObamaAngela MerkelHillary Clinton
USA
BildzeitungBNDGeheimdienst
SpionageMilitär
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
271.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
219.311 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
175.701 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Außenpolitik
Grönland mit US-Flagge
Ehefrau von Trump-Berater verstört mit Posting
„Krone“-Kolumne
So wahr ihm Allah helfe
Krone Plus Logo
Agrarier alarmiert
Preise im Keller: Bauern fordern Plus im EU-Budget
Schwerer Vorwurf
BND hörte Ex-Präsident Obama in Air Force One ab
Hat kubanische Wurzeln
Rubio: „Würde mir in Havanna Sorgen machen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf