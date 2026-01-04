BND hörte Ex-Präsident Obama in Air Force One ab

Auch Hillary Clinton und Militärs abgehört

Die USA waren jedenfalls kein Aufklärungsziel des deutschen Geheimdiensts. Laut dem Redakteur hörte der BND auch die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton und amerikanische Militärs ab. „Ich habe mit Leuten geredet, die sagen: Die Militärdetails waren eigentlich viel interessanter als politisches Gerede von Obama über den letzten G7-Gipfel oder so.“ „Das war für den BND einfach zu verlockend, da mitzuhören und damit auch einen kleinen Blick in die Gedankenwelt der amerikanischen Führung zu werfen“, sagte er weiter.