Barack Obama stimmte bereits per Briefwahl ab

Barack Obama hat bereits an der US-Präsidentenwahl teilgenommen. Der frühere Präsident (2009-2017) füllte seinen Stimmzettel am Montag in Chicago aus und warf ihn in einen Briefkasten, wie er bei einer Rede im umkämpften Bundesstaat Wisconsin bekannt gab. Dort trat er zusammen mit dem demokratischen Vizepräsidentenkandidaten Tim Walz auf.