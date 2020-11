Obama adelt Merkel: „Unerschütterliche Geduld“

Barack Obama hat sich voll des Lobes über Angela Merkel geäußert. In den außenpolitischen Passagen des am Dienstag erschienenen ersten Bands seiner Memoiren mit dem Titel „A Promised Land“ geht der ehemalige US-Präsident auf mehrere Begegnungen mit der deutschen Bundeskanzlerin ein. In der CDU habe sich Merkel „mit einer Mischung aus organisatorischem Geschick, strategischem Scharfsinn und unerschütterlicher Geduld planmäßig nach oben gearbeitet“, so der 59-Jährige.