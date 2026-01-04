„Emily in Paris“-Star auf Kurzbesuch in Österreich

FPÖ will von eigenem Gesetz nichts mehr wissen
Der französische Schauspieler steht auf Snowboard, fährt in Österreich am Montag und Dienstag bei einem Rennen mit. Weltcup-Ass Alexander Payer kennt den bodenständigen Netflix-Star, war mit ihm in der Saisonvorbereitung im Chile-Camp.
William Abadie ist seit seiner Jugend begeisterter Snowboarder, schaffte nie den Sprung ins Profigeschäft. Stattdessen wurde er Schauspieler, hatte Rollen in „Sex and the City“, „CSI New York“, „The Mentalist“ oder auch „Resident Evil: Extinction“. Zuletzt erreichte er in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ als Antoine Lambert große Bekanntheit – seit Dezember läuft die fünfte Staffel.
