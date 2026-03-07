Vorteilswelt
Henrik Kristoffersen?

„Nicht oft erlebt, dass er sich nicht beschwert“

Ski Alpin
07.03.2026 13:01
Raphael Haaser musste über Kristoffersens Kritik schmunzeln.
Raphael Haaser musste über Kristoffersens Kritik schmunzeln.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass sich Henrik Kristoffersen beim Riesenslalom in Kranjska Gora einmal mehr über die Kurssetzung beschwert hatte, hat Raphael Haaser kaum überrascht. Nachvollziehen kann er die Kritik des Norwegers allerdings nicht. 

0 Kommentare

„Ich habe nicht viele Tage erlebt, wo er sich nicht beschwert hat, deswegen nehme ich das gar nicht mehr ernst“, meinte Haaser im ORF-Interview schmunzelnd.

Henrik Kristoffersen war einmal mehr unzufrieden.
Henrik Kristoffersen war einmal mehr unzufrieden.(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)

Dem Tiroler selbst kam die schnelle Kurssetzung in Kranjska Gora durchaus entgegen. Dank eines starken zweiten Laufs konnte der amtierende Weltmeister einige Plätze gutmachen.

Ski Alpin
07.03.2026 13:01
