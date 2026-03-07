„Nicht oft erlebt, dass er sich nicht beschwert“

ÖSV-Dame besiegt endlich ihren Podest-Fluch
Beim Heimrennen
Dass sich Henrik Kristoffersen beim Riesenslalom in Kranjska Gora einmal mehr über die Kurssetzung beschwert hatte, hat Raphael Haaser kaum überrascht. Nachvollziehen kann er die Kritik des Norwegers allerdings nicht.
„Ich habe nicht viele Tage erlebt, wo er sich nicht beschwert hat, deswegen nehme ich das gar nicht mehr ernst“, meinte Haaser im ORF-Interview schmunzelnd.
Dem Tiroler selbst kam die schnelle Kurssetzung in Kranjska Gora durchaus entgegen. Dank eines starken zweiten Laufs konnte der amtierende Weltmeister einige Plätze gutmachen.
