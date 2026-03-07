Kunst, die vom Sein hinter dem Schein erzählt

Ihrem äußeren Umfeld entfremdet und entrückt sind sie beide, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise: die Landschaft von Franz Politzer – der Mensch von Titus Lerner: Als figuraler, oftmals fragmentarischer Archetypus durchschreitet er das Sehfeld, um sich in Antlitz-fokussierten Malereien und langgliedrigen Skulpturen zum Menschsein hin zu häuten und alle Verletzlichkeit der Seele offenzulegen.