Emirate ziehen verbliebene Truppen aus Jemen ab

Abu Dhabi „enttäuscht“

Die VAE zeigten sich daraufhin „enttäuscht“ über die Erklärung Saudi-Arabiens und „überrascht“ von dem Luftangriff. Zugleich wiesen die Emirate Vorwürfe über angebliche Waffenlieferungen von ihnen in den Süden des Landes zurück. Die jüngste Lieferung mit zwei Schiffen, die Saudi-Arabien Dienstagfrüh im Jemen bombardierte, habe keine Waffen für den separatistischen Südlichen Übergangsrat (STC) enthalten, teilte Abu Dhabi mit. Geliefert worden seien Fahrzeuge, die für emiratische Truppen im Jemen bestimmt gewesen seien und für „keine jemenitische Partei“.