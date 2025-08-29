Houthi-Ministerpräsident im Jemen getötet

Sie beziehen sich dabei auf Kreise, die der Houthi-Miliz nahestehen. Diese äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Die israelische Luftwaffe hatte am Donnerstag erneut im Jemen angegriffen. In dem Gebiet der Hauptstadt Sanaa sei ein militärisches Ziel getroffen worden, teilte Israels Militär am Donnerstag mit. Starke Explosionen waren zu hören. „Wer auch immer die Hand gegen Israel erhebt, dem wird die Hand abgehackt“, sagte Israels Verteidigungsminister Israel Katz.