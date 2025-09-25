Israel wirft Bomben auf Jemens Hauptstadt

Israel und dessen wichtigster Verbündeter USA haben nach Zählung des britischen Datenprojekts ACLED in den vergangenen zwei Jahren Dutzende Male den Jemen angegriffen. Erklärtes Ziel ist dabei, die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz zu schwächen. Diese nimmt seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 immer wieder vor allem Handelsschiffe mit angeblichem Bezug zu Israel ins Visier, aber auch Ziele in Israel selbst. Die Houthi bezeichnen die Angriffe als Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen.