Schuhgeschäfte legen zu, Schmuckhändler verlieren

Auch Handel für Senkung der Lohnnebenkosten

Darum hofft Trefelik auf eine baldige deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, und zwar nicht nur um weniger als ein Prozent. Geld dafür sei in den Strukturen des Staates genügend zu finden: „Wir haben ein Ausgabenproblem in Österreich, kein Einnahmenproblem. Die Politik muss endlich Strukturreformen angehen – bei Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Pensionen und Föderalismus!“