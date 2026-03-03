Irak-Krieg lässt Gaskunden im Burgenland zittern

Abhängig von Märkten in arabischen Ländern, Russland und den USA

Anders als beim Strom ist die Burgenland Energie bei Gas vollständig von ausländischen Märkten abhängig, insbesondere von den arabischen Ländern, Russland und den USA. Steigen die Preise am Weltmarkt, wirkt sich das auch hierzulande aus. Für burgenländische Haushalte gibt es aber vorerst Entwarnung, heißt es auf Nachfrage von der Burgenland Energie. Die benötigten Gasmengen seien zu einem Zeitpunkt eingekauft worden, als die Preise deutlich niedriger waren als heute. „Kurzfristig wird es daher keinen negativen Effekt beim Preis geben“, heißt es aus dem Unternehmen.