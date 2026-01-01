Feurige Silvesternacht: Brände und ein Verletzter

Zwei Thujenhecken standen in Flammen

In Völkermarkt und Krumpendorf waren es zum Glück keine ganzen Wälder, die Flammen fingen, sondern „nur“ Thujenhecken. Während in Völkermarkt noch nicht klar ist, wie eine Holztriste bei einer Garage in Brand geriet, der dann auf eine Hecke übergriff, war in Krumpendorf ein Feuerwerkskörper schuld. Mit ihren Kindern zündete eine 48-Jährige auf der Straße diese. „Ein Feuerwerkskörper verfing sich dabei in einer vier Meter hohen Thujenhecke. Diese begann dadurch zu brennen. Die Hecke brannte auf einer Länge von etwa 10 Metern vollständig ab“, so die Polizei.