Gefährliche Feuerwerke

Feurige Silvesternacht: Brände und ein Verletzter

Kärnten
01.01.2026 08:34
Während die Feuerwerke in ganz Kärnten für Freude sorgten, kam es auch zu einigen Vorfällen ...
Während die Feuerwerke in ganz Kärnten für Freude sorgten, kam es auch zu einigen Vorfällen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Während es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Waldbrand im Skigebiet Ankogel kam, lösten Feuerwerkskörper im restlichen Kärnten mehrere Brände bei Thujenhecken und Balkonen aus. Und für einen 17-jährigen Klagenfurter endete die Silvesternacht im Krankenhaus.

Was die Verletztenzahlen angeht, dürfte die Silvesternacht nach derzeitigem Informationsstand heuer relativ ruhig verlaufen sein. Lediglich in Klagenfurt kam es gegen Mitternacht zu einem unglücklichen Unfall mit einer Feuerwerksbatterie. 

„Der Feuerwerkskörper mit rund 100 Schuss fiel dabei jedoch zur Seite und feuerte deshalb horizontal ab“, berichtet die Polizei. „Beim Versuch, die Feuerwerksbox wieder aufzurichten, erlitt der Jugendliche schließlich Verletzungen an einem Auge.“ Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der 17-Jährige ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Waldbrand im steilen Gelände
Mit einem Vorfall im Skigebiet Ankogel müssen sich die Feuerwehren der Umgebung auch heute noch beschäftigen. Dort wurde kurz nach Mitternacht ein Waldbrand unterhalb der Mittelstation entdeckt. Wie es zu dem Feuer auf rund 1800 Metern Seehöhe kam, ist noch nicht bekannt, aber dank des starken Windes breitete sich der Brand rasch aus. „Der Brandherd liegt in unwegsamen, steilen und felsigen Gelände. Aufgrund dessen gestalten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig“, erklärt die Polizei.

Eine Anfahrt mit regulären Löschfahrzeugen ist aufgrund der Lage unmöglich. „Mittels Gondelbahn sowie Pistenraupe wurden die Einsatzkräfte zu einem Sammelpunkt oberhalb der Brandstelle transportiert. Von dort aus wurden sie von der Bergrettung Mallnitz zur Brandstelle abgeseilt, um den Brand zu bekämpfen“, so die Polizei. Bei Tageslicht soll dann der Polizeihubschrauber Libelle die Löscharbeiten unterstützen, auch die Bergrettung Mallnitz steht im Einsatz.

Zwei Thujenhecken standen in Flammen
In Völkermarkt und Krumpendorf waren es zum Glück keine ganzen Wälder, die Flammen fingen, sondern „nur“ Thujenhecken. Während in Völkermarkt noch nicht klar ist, wie eine Holztriste bei einer Garage in Brand geriet, der dann auf eine Hecke übergriff, war in Krumpendorf ein Feuerwerkskörper schuld. Mit ihren Kindern zündete eine 48-Jährige auf der Straße diese. „Ein Feuerwerkskörper verfing sich dabei in einer vier Meter hohen Thujenhecke. Diese begann dadurch zu brennen. Die Hecke brannte auf einer Länge von etwa 10 Metern vollständig ab“, so die Polizei.

Drei Balkonbrände
Und in Althofen, Klagenfurt und Villach führten verirrte Raketen zu Feuerwehreinsätzen. Diese landeten auf Balkonen, die sofort Feuer fingen. Nachdem die Brände aber schnell entdeckt wurden, waren die alarmierten Feuerwehren gleich vor Ort und konnten die Brände rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Kärnten

