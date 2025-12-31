Einsam wacht die Feuerwehr

Oft ist es in der Silvesternacht ruhig bis weit nach Mitternacht, aber ab eins, halb zwei Uhr nachts trudeln die Notrufe ein, meist wegen Glimmbränden“, erzählt Andreas Dattinger. Der Feuerwehrmann macht seit Jahren zum Jahreswechsel Dienst in der Bereichsalarmzentrale bei der Feuerwehr Amstetten. Die Art der Einsätze war in den vergangenen Jahren zu Silvester vielfältig: von Carport-Bränden über Mülleimer in Flammen bis hin zu einem brennenden Baum. Dazu kommen auch skurrile Anrufe, offensichtlich von angeheiterten Personen.