Einsam wacht die Feuerwehr

Wer in der Silvesternacht Dienst macht, kann viel erzählen. Vor allem ein Feuerwehrmann wie Andreas Dattinger, der traditionell zu dieser Zeit das Notruftelefon abhebt...
Oft ist es in der Silvesternacht ruhig bis weit nach Mitternacht, aber ab eins, halb zwei Uhr nachts trudeln die Notrufe ein, meist wegen Glimmbränden“, erzählt Andreas Dattinger. Der Feuerwehrmann macht seit Jahren zum Jahreswechsel Dienst in der Bereichsalarmzentrale bei der Feuerwehr Amstetten. Die Art der Einsätze war in den vergangenen Jahren zu Silvester vielfältig: von Carport-Bränden über Mülleimer in Flammen bis hin zu einem brennenden Baum. Dazu kommen auch skurrile Anrufe, offensichtlich von angeheiterten Personen.
2400-mal im Dienst
Andreas Dattinger kennt sich aus, er hat seit dem Start der BAZ im Juli 1992 mehr als 2400-mal Dienst gemacht. Derzeit gibt es insgesamt 14 Disponenten bei der Feuerwehr Amstetten. Operativer Leiter ist Jürgen Glinzinger. Seit Juli 2002 deckt die BAZ Amstetten auch den Bezirk Scheibbs ab, daher wurde aus der Bezirks- eine Bereichsalarmzentrale. Natürlich wird auch das Magistratsgebiet Waidhofen an der Ybbs mitbetreut.
3000 Notrufe im Jahr
Fast 3000 Notrufe nimmt die BAZ jährlich entgegen, sie ist somit so etwas wie die „Herzkammer des Feuerwehrwesens“. Dattinger ermutigt Betroffene und Augenzeugen bei Notfällen aller Art, die Telefonnummer 122 zu wählen. Danach erfolgt eine erste Abklärung und falls nötig alarmiert die BAZ weitere Feuerwehren.
„Zeit für die Familie“
Glinzinger, der auch Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter tätig ist, dankte Dattinger nun für seinen Einsatz. Warum Dattinger das seit Jahren macht? „Damit andere einen guten Rutsch mit ihren Freunden, Angehörigen und der Familie verbringen können, passe ich auf sie auf!“, meint er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.