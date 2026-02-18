50 Jahre Wunder von Innsbruck: Deutsche feiern

Die deutsche Eishockey-Prominenz war in Party-Laune – und das hatte mit Innsbruck zu tun. Vor 50 Jahren trug sich das olympische „Wunder“ zu. Jetzt wurde gefeiert.
Das „olympische Eishockey-Wunder von 1976“ bezeichnet den völlig unerwarteten Gewinn der Bronzemedaille durch die deutsche Nationalmannschaft bei den Winterspielen in Innsbruck. Die Sensation ist untrennbar mit dem Namen Alois Schloder verbunden, der das Team als Kapitän anführte. 50 Jahre später rief der damalige Captain und alle kamen, und zwar im Verbund mit den „Silbernen“ von 2018.
Zusammen und mit zahlreicher weiterer Sportprominenzwurde es ein langer Abend ! Ehrengäste aus Österreich waren Eishockey -Champion Dieter Kalt und The Voice Ralph Schader,der ja zahlreiche Eishockey -Großereignisse organisierte und moderierte und ein enger Freund der Deutschen Sportler ist!
