Eishockey-Gala

50 Jahre Wunder von Innsbruck: Deutsche feiern

Olympia
18.02.2026 09:52
Die drei 76er-Helden von Innsbruck: Franz Reindl, Erich Kühnhackl und Alois Schloder (von links)
Die drei 76er-Helden von Innsbruck: Franz Reindl, Erich Kühnhackl und Alois Schloder (von links)(Bild: SUE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die deutsche Eishockey-Prominenz war in Party-Laune – und das hatte mit Innsbruck zu tun. Vor 50 Jahren trug sich das olympische „Wunder“ zu. Jetzt wurde gefeiert.

Das „olympische Eishockey-Wunder von 1976“ bezeichnet den völlig unerwarteten Gewinn der Bronzemedaille durch die deutsche Nationalmannschaft bei den Winterspielen in Innsbruck. Die Sensation ist untrennbar mit dem Namen Alois Schloder verbunden, der das Team als Kapitän anführte. 50 Jahre später rief der damalige Captain und alle kamen, und zwar im Verbund mit den „Silbernen“ von 2018.

Der Eishockey-Champion und langjährige Kapitän der Nationalmannschaft Dieter Kalt jun.,der ...
Der Eishockey-Champion und langjährige Kapitän der Nationalmannschaft Dieter Kalt jun.,der Kapitän der erfolgreichen deutschen Olympia-Silbermedaillen-Gewinner-Mannschaft von 2018 in Pyeongchang Marcel Goc und Ehrengast Ralph „the Voice“ Schader (von links)(Bild: SUE)

Zusammen und mit zahlreicher weiterer Sportprominenzwurde es ein langer Abend ! Ehrengäste aus Österreich waren Eishockey -Champion Dieter Kalt und The Voice Ralph Schader,der ja zahlreiche Eishockey -Großereignisse organisierte und moderierte und ein enger Freund der Deutschen Sportler ist!

