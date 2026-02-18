50 Jahre Wunder von Innsbruck: Deutsche feiern

Das „olympische Eishockey-Wunder von 1976“ bezeichnet den völlig unerwarteten Gewinn der Bronzemedaille durch die deutsche Nationalmannschaft bei den Winterspielen in Innsbruck. Die Sensation ist untrennbar mit dem Namen Alois Schloder verbunden, der das Team als Kapitän anführte. 50 Jahre später rief der damalige Captain und alle kamen, und zwar im Verbund mit den „Silbernen“ von 2018.