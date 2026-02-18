„Historische Blamage“ in der Champions League

Damit war nicht unbedingt zu rechnen! Juventus Turin ging am Dienstagabend im Play-off-Hinspiel der Champions League mit 2:5 gegen Galatasaray Istanbul unter und muss sich nun harte Kritik der italienischen Presse gefallen lassen.
Was für eine Gala von „Gala“! Der türkische Tabellenführer gewann das Hinspiel gegen Juventus klar mit 5:2. Jetzt braucht der Serie-A-Klub im Rückspiel in einer Woche in Turin schon ein Fußball-Wunder, um noch das Achtelfinale der Champions League zu erreichen.
In Italien herrscht Fassungslosigkeit. Die „Gazzetta dello Sport“ spricht sogar von einer „historischen Blamage“. „Juventus gewinnt nicht mehr und verlässt die Hölle von Istanbul völlig am Boden zerstört“, heißt es. Und „Tuttosport“ titelt: „Katastrophe in Istanbul!“
Drei Schritte zurück
Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Abwehrchef Bremer in der 34. Minute und der taktischen Herausnahme des gelb-rot-gefährdeten Andrea Cambiaso zur Halbzeit brach die Juve-Abwehr nach der Pause auseinander. „Wir haben heute gleich drei Schritte zurück gemacht“, kritisiert Luciano Spalletti seine Schützlinge.
