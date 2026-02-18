Ex-Box-Weltmeister kehrt mit 47 Jahren zurück!

Der philippinische Ex-Weltmeister Manny Pacquiao kehrt mit 47 Jahren ein weiteres Mal in den Boxring zurück. In einem Schaukampf im Weltergewicht über zehn Runden tritt Pacquiao am 18. April in Las Vegas gegen den fünf Jahre jüngeren Ruslan Prowodnikow aus Russland an. „Die Rückkehr nach Las Vegas bedeutet mir sehr viel“, sagte Pacquiao in einer Pressemitteilung. Er wolle den Fans einen großartigen Kampf liefern, „und ich bin bereit“.