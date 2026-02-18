Daran starb die Tochter von Tommy Lee Jones

Damit wurden die schrecklichen Vermutungen, dass Jones an einer Überdosis verstorben sein könnte, bestätigt. Denn wie ein Mitschnitt des Einsatzfunks, den das „People“-Magazin damals veröffentlichte, enthüllte, wurde der Notruf intern als „Code 3 für Überdosierung“ eingestuft. Die Rettungskräfte stellten demnach zudem eine Zyanose fest, ein Zeichen für massiven Sauerstoffmangel im Blut.

Mit Papa vor der Kamera

Victoria Jones war die Tochter des Schauspielers aus seiner Ehe mit der Fotografin Kimberlea Cloughley. Aus der Beziehung stammt auch ein Sohn namens Austin. Schon als Kind stand Victoria Jones vor der Kamera und spielte unter anderem mit ihrem Vater in „Men in Black II“. Später zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.