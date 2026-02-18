Vorteilswelt
Obduktionsergebnis da

Daran starb die Tochter von Tommy Lee Jones

Society International
18.02.2026 08:55
Tommy Lee Jones musste Anfang des Jahres von seiner Tochter Victoria Jones Abschied nehmen. Sie ...
Tommy Lee Jones musste Anfang des Jahres von seiner Tochter Victoria Jones Abschied nehmen. Sie wurde tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden.(Bild: APA/AFP/Kazuhiro NOGI)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Anfang des Jahres musste Hollywoodstar Tommy Lee Jones einen schrecklichen Verlust ertragen: Seine Tochter Victoria Jones wurde tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden. Jetzt wurde das Obduktionsergebnis veröffentlicht. Und der Bericht des Gerichtsmediziners enthüllt: Daran ist die 34-Jährige verstorben.

Kurz vor 3 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte Anfang des Jahres in das edle „Fairmont Hotel“ in San Francisco gerufen, nachdem ein Gast Victoria Jones leblos aufgefunden hatte. „Es wurden Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, doch die eingetroffenen Rettungskräfte stellten ihren Tod fest“, hieß es damals.

Tod wurde als „Unfall“ eingestuft
Jetzt wurde enthüllt, was zum Tod der Tochter von Tommy Lee Jones geführt hat. Wie das „People“-Magazin unter Berufung auf das Büro des leitenden Gerichtsmediziners schreibt, verstarb die junge Frau an „den toxischen Auswirkungen von Kokain“. Ihr Tod wurde demnach als „Unfall“ eingestuft.

Tommy Lee Jones mit Tochter Victoria im Jahr 2014 bei den Filmfestspielen von Cannes
Tommy Lee Jones mit Tochter Victoria im Jahr 2014 bei den Filmfestspielen von Cannes(Bild: APA/AFP/Valery HACHE)

Damit wurden die schrecklichen Vermutungen, dass Jones an einer Überdosis verstorben sein könnte, bestätigt. Denn wie ein Mitschnitt des Einsatzfunks, den das „People“-Magazin damals veröffentlichte, enthüllte, wurde der Notruf intern als „Code 3 für Überdosierung“ eingestuft. Die Rettungskräfte stellten demnach zudem eine Zyanose fest, ein Zeichen für massiven Sauerstoffmangel im Blut.

Mit Papa vor der Kamera
Victoria Jones war die Tochter des Schauspielers aus seiner Ehe mit der Fotografin Kimberlea Cloughley. Aus der Beziehung stammt auch ein Sohn namens Austin. Schon als Kind stand Victoria Jones vor der Kamera und spielte unter anderem mit ihrem Vater in „Men in Black II“. Später zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Der 79-jährige Jones gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods und erhielt für seine Rolle in „Auf der Flucht“ 1994 den Oscar als bester Nebendarsteller.

Tommy Lee Jones 2017 bei einer Premiere mit seiner Tochter Victoria.
Mit nur 34 Jahren
Tochter von Tommy Lee Jones tot in Hotel gefunden
02.01.2026

Nach dem Tod von Victoria veröffentlichte die Familie von Tommy Lee Jones ein kurzes Statement. „Wir bedanken uns für all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete“, hieß es darin. „Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.“

Society International
18.02.2026 08:55
