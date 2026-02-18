Wirbel um Kurssetzung: ÖSV-Poker ging nicht auf

„Ich bin froh, dass das abgehakt ist“

Das ÖSV-Quartett nahm das fragliche Tor außen bzw. weiter. Katharina Truppe hatte mit dieser Setzung vom eigenen Coach keine Freude. „Die Passage habe ich nicht so gern gehabt. Ich bin froh, dass das abgehakt ist. Daran ist es bei mir aber nicht gelegen.“