Bunte Hosen: Diese Olympia-Aktion rührt zu Tränen

Rührende Aktion bei den Olympischen Spielen! Als Tribut für den an Krebs gestorbenen früheren Kapitän haben die norwegischen Curler die legendären bunten Hosen zurückgebracht.
Beim 4:7 gegen Schweden in Cortina d‘Ampezzo präsentierte sich das Team in den Hosen mit dem markanten Rautenmuster in den Nationalfarben rot-blau-weiß.
Diese hatte die Auswahl um den damaligen Skip Thomas Ulsrud bei früheren Winterspielen berühmt gemacht.
„Er war ein unglaublicher Mensch“
„Wir dachten, ein Spiel zu Ehren des alten Teams und in der kompletten norwegischen Tracht auf dem Eis wäre einfach großartig“, sagte Norwegens aktueller Kapitän Magnus Ramsfjell. „Thomas war ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Curler und hatte eine große Leidenschaft für Curling und für alles, was mich interessierte. Seine Energie war einfach fantastisch.“
Olympia-Silber und auffällige Hosen
Ulsrud war im Jahr 2022 im Alter von 50 Jahren an Krebs gestorben. Er hatte mit seinem Team bei den Winterspielen 2010 in Vancouver nicht nur Silber geholt, sondern auch mit den ungewöhnlichen Hosen für Furore gesorgt.
