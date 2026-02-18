Bunte Hosen: Diese Olympia-Aktion rührt zu Tränen

„Er war ein unglaublicher Mensch“

„Wir dachten, ein Spiel zu Ehren des alten Teams und in der kompletten norwegischen Tracht auf dem Eis wäre einfach großartig“, sagte Norwegens aktueller Kapitän Magnus Ramsfjell. „Thomas war ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Curler und hatte eine große Leidenschaft für Curling und für alles, was mich interessierte. Seine Energie war einfach fantastisch.“